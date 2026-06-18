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18 червня 2026, 16:36

Кадровий голод посилився: майже 70% підприємств скаржаться на нестачу працівників

«Брак робочої сили» лідирує серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час, однак у травні ця проблема ще більше загострилася. Вона вже турбувала рекордні 69% бізнесів — найбільший показник з початку щомісячних опитувань. Про це свідчать результати 49-го щомісячного опитування, яке ІЕД провів серед 469 промислових підприємств.

«Брак робочої сили» лідирує серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час, однак у травні ця проблема ще більше загострилася.

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Брак робочої сили

«У нас упродовж кількох місяців перешкода „брак робочої сили“ б'є рекорди. Ця перешкода залишається на першому місці вже більше півтора року. При цьому у травні з таким високим результатом, як 69%. Бізнес хвилюється через нестачу кадрів», — розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

У травні відбулося несуттєве зменшення складності пошуку кваліфікованих працівників — із 62,3% до 60,6% впала частка підприємств, для яких таких працівників було важче знайти. Некваліфікованих працівників більш складно шукати — для 38,4% опитаних у травні порівняно з 34,3% у квітні.

Лише 2,4% підприємств планують зростання зайнятості у тримісячній перспективі, а 5,1% планують відправити працівників у вимушені відпустки.

Другу позицію серед головних перешкод утримує «зростання цін на сировину, матеріали та товари» — показник дещо знизився з 56% до 49%.

Незначною мірою зменшилась частка тих, кого хвилює «небезпека працювати»: ця проблема стала перешкодою для 44% бізнесів після 46% в квітні, що дозволяє їй утримувати третє місце четвертий місяць поспіль.

Зберігається закономірність перешкоди «небезпечно працювати» залежно від розміру підприємства. Середні і великі підприємства частіше говорять про цю проблему — в травні 48% і 47% відповідно, оскільки саме вони, більш ймовірно, можуть стати об'єктом атак ворога.

«У регіональному розрізі перешкода є дуже актуальною, насамперед, в прифронтових і центральних регіонах — понад 80% опитаних у Київській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. На заході країни ця перешкода менш актуальна. Єдиний виняток — Рівненська область», — сказав Євген Ангел.

Однак є помітні зміни щодо двох інших перешкод. Перешкода «зменшення попиту на продукцію/послуги» зросла з 26% до 38%. Крім цього, посилилися логістичні труднощі, про що свідчить зростання перешкоди «складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів територією України» з 24% до 30%.

По інших перешкодах не зафіксовано суттєвих змін. «Корупція» та «неправомірні вимоги або тиск із боку правоохоронних чи контрольних органів» залишаються «в тіні» основних перешкод — про них говорили в травні лише 7% і 3% опитаних відповідно.

31% підприємств тимчасово призупиняли роботу через відключення електроенергії у квітні, але переважно на нетривалі періоди часу… Водночас 41% бізнесів працювали безперервно, попри перебої. Вже 28% бізнесів не мали відключень електроенергії після 20% попереднього місяця.

Середні втрати робочого часу становили 4% у квітні. Найбільші втрати робочого часу в мікро- та малих підприємствах (57%), серед галузей — у хімічній промисловості (6%), а в регіональному вимірі — у Києві (13%) і Сумській (9%) областях.

Оцінки економічної політики уряду залишаються нейтральними.

Методика опитування

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь до 500 українських промислових підприємств, розташованих у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться щомісяця з травня 2022 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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