Долар може підійти до 45 грн: що тиснутиме на гривню цього тижня

На валютному ринку України 7−12 вересня може зберігатися посилений тиск на гривню. Серед головних факторів — проблеми з портовою логістикою, розширення географії обстрілів, втрати бізнесу, дефіцит валютного ринку та зростання попиту населення на валюту. Про це йдеться у тижневому валютному прогнозі фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

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Що тисне на гривню

За оцінкою аналітика, негативний фон для валютного ринку посилюється.

Порти залишаються заблокованими, втрати бізнесу зростають, а страхування військових ризиків у необхідному обсязі залишається недофінансованим.

Додатково на очікування впливають ризики, пов’язані з диверсіями в Європі, розширенням географії російських обстрілів та відсутністю достатньо ефективної протидії новим засобам повітряних атак.

Зовнішня допомога під питанням

Окремим ризиком залишається зовнішнє фінансування.

За прогнозом, МВФ може заморозити наступний транш до виконання Україною структурних «маяків». Водночас ЄС може переглянути обсяги обіцяної підтримки через невиконання зобов’язань.

На партнерську довіру також можуть впливати політичні скандали та розслідування у вищих ешелонах влади.

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НБУ залишається головною опорою ринку

За словами аналітика, дефіцит валютного ринку перебуває на максимумах і має структурний характер.

До попиту на валюту активніше долучилося населення.

У таких умовах головною силою підтримки гривні залишається Національний банк. Ринок щодня на відкритті торгів закладає вищі рівні курсу, але під тиском інтервенцій НБУ відкочується.

Якщо регулятор послаблює інтервенції, курс швидко повертається до зростання.

Роль EUR/USD

На гривню також впливатиме динаміка пари EUR/USD.

Зростання євро до долара на світовому ринку дає НБУ можливість частково перекладати тиск із долара на євро.

Водночас корекція EUR/USD, навпаки, підживлює зростання долара до гривні.

Прогноз курсу на 7−12 вересня

Очікуваний діапазон на міжбанку на тиждень — 44,50−44,85 грн за долар.

Аналітик радить стежити за верхньою межею діапазону: її пробиття може відкрити шлях до 45 грн за долар і вище.

Готівковий долар прогнозується в межах 44,75−45,25 грн.

Готівковий євро залежатиме від того, чи зможе EUR/USD утримати імпульс вище 1,16, чи піде в корекцію до 1,145−1,15.

Поки базово євро виглядає як утримання в зоні 52−52,5 грн.