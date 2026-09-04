Попит на валюту в Україні стрімко зріс: як зміниться курс у вихідні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 вересня 2026, 20:24

Попит на валюту в Україні стрімко зріс: як зміниться курс у вихідні

З початку тижня гривня знецінилася як щодо долара, так і щодо євро. У чому причина цієї ситуації, чи може ця тенденція тривати у вихідні та який курс ми побачимо в обмінних пунктах, розповідає «Мінфін».

З початку тижня гривня подешевшала як щодо долара, так і євро.

Цей робочий тиждень на українському валютному ринку минув досить динамічно, але водночас рутинно. Ключовим продавцем на ринку залишався протягом усіх днів Нацбанк, а через постійні обстріли Росією цивільної інфраструктури України (під вогнем ракет і безпілотників опинилися як склади й підприємства, так і об'єкти залізниці та мирні будинки) поступово зросли обсяги операцій на міжбанківському ринку. У більшості днів вони значно перевищували позначку статистики за даними Bloomberg у $300 млн.

Справа в тому, що ритейлерам доводилося перебудовувати свою логістику, закуповувати більше імпортних товарів на заміну втрачених після обстрілів на складах, а також з’явився попит і з боку імпортерів енергоносіїв. Нафта марки BRENT у світі через невирішеність питання щодо розблокування Ормузької протоки залишається дорогою і значно перевищує позначку в $90 за барель.

Графік ціни на нафту марки BRENT

А це для України означає високі ціни на імпортований бензин, дизель, автогаз тощо.

У підсумку, через різке зростання попиту з боку ритейлерів та імпортерів енергоносіїв, на міжбанківському ринку практично щодня спостерігався перекіс у бік істотного перевищення попиту на валюту над пропозицією. Паралельно збереглася проблема з вивезенням за кордон продукції українського агроекспорту з одночасним зростанням потреби аграріїв у паливі та ПММ для жнив. І всі ці перекоси на ринку купівлі валюти лягли на плечі НБУ.

Міжнародний ринок за парою євро/долар теж додавав гостроти відчуттів усім гравцям українського ринку. Але якщо відкинути емоції й подивитися на поведінку пари об'єктивно, то можна помітити, що всі ситуативні коливання євро/долар останніми днями «танцювали» у межах коридору близько 1 цента на євро (від 1,157 до 1,167 долара за євро), що не так вже й критично для нашого ринку, який переживав стрибки пари й у значно більших масштабах.

Графік євро/долар за останній тиждень

Тому практично весь цей тиждень Нацбанк займався на торгах «гасінням» поточних курсових пожеж своїми інтервенціями у форматі «гнучкого курсоутворення» і просто намагався максимально згладити амплітуду коливань гривні щодо долара, а опосередковано — і курсу гривні щодо євро. І це йому майже повністю вдалося, якщо врахувати умови, в яких ринку доводилося працювати весь цей тиждень через постійні російські обстріли та повітряні тривоги.

За період від початку торгів у понеділок, 31 серпня, до завершення сесії у п’ятницю, 4 вересня, курс продажу долара на міжбанківському ринку зріс на 5,5 копійок — з 44,545/44,575 до 44,60/44,63 гривен. А курс продажу євро за цей же час зріс на понад 18 копійок — з ранкових котирувань понеділка 51,62/51,64 до 51,81/51,83 гривень на завершення торгів п’ятниці.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу євро (міжбанк)

При цьому готівковий ринок просто реагував на зміни, що відбувалися на торгах, і, як і раніше, не проводив своєї гри «на підвищення» чи «на зниження».

Не робитимуть цього власники обмінників і цими вихідними, віддаючи перевагу роботі у форматі «з обороту». І навіть дещо звузять спред між купівлею та продажем долара й євро.

За моїм прогнозом, більшість обмінних пунктів фінансових компаній працюватимуть цими днями зі спредом щодо долара в межах 15−20 копійок, а щодо євро — в межах від 20 до 40 копійок. Хоча най«жадібніші» мережі обмінних пунктів у найжвавіших торгових місцях продовжуватимуть свою практику зі спредом як щодо долара, так і щодо євро в межах до 1 гривні.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 5−6 вересня

Курс готівкового долара в ці суботу та неділю в більшості обмінних пунктів фінансових компаній та в касах відділень банків, що працюють у вихідні, перебуватиме в межах коридору: купівля від 44,30 до 44,60 гривень та продаж від 44,75 до 45,10 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах: купівля від 51,40 до 51,90 гривень та продаж від 52,20 до 52,50 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
4 вересня 2026, 22:26
#
Ніяк не зміниться
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами