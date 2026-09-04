Попит на валюту в Україні стрімко зріс: як зміниться курс у вихідні

З початку тижня гривня знецінилася як щодо долара, так і щодо євро. У чому причина цієї ситуації, чи може ця тенденція тривати у вихідні та який курс ми побачимо в обмінних пунктах, розповідає «Мінфін».

Цей робочий тиждень на українському валютному ринку минув досить динамічно, але водночас рутинно. Ключовим продавцем на ринку залишався протягом усіх днів Нацбанк, а через постійні обстріли Росією цивільної інфраструктури України (під вогнем ракет і безпілотників опинилися як склади й підприємства, так і об'єкти залізниці та мирні будинки) поступово зросли обсяги операцій на міжбанківському ринку. У більшості днів вони значно перевищували позначку статистики за даними Bloomberg у $300 млн.

Справа в тому, що ритейлерам доводилося перебудовувати свою логістику, закуповувати більше імпортних товарів на заміну втрачених після обстрілів на складах, а також з’явився попит і з боку імпортерів енергоносіїв. Нафта марки BRENT у світі через невирішеність питання щодо розблокування Ормузької протоки залишається дорогою і значно перевищує позначку в $90 за барель.

Графік ціни на нафту марки BRENT

А це для України означає високі ціни на імпортований бензин, дизель, автогаз тощо.

У підсумку, через різке зростання попиту з боку ритейлерів та імпортерів енергоносіїв, на міжбанківському ринку практично щодня спостерігався перекіс у бік істотного перевищення попиту на валюту над пропозицією. Паралельно збереглася проблема з вивезенням за кордон продукції українського агроекспорту з одночасним зростанням потреби аграріїв у паливі та ПММ для жнив. І всі ці перекоси на ринку купівлі валюти лягли на плечі НБУ.

Міжнародний ринок за парою євро/долар теж додавав гостроти відчуттів усім гравцям українського ринку. Але якщо відкинути емоції й подивитися на поведінку пари об'єктивно, то можна помітити, що всі ситуативні коливання євро/долар останніми днями «танцювали» у межах коридору близько 1 цента на євро (від 1,157 до 1,167 долара за євро), що не так вже й критично для нашого ринку, який переживав стрибки пари й у значно більших масштабах.

Графік євро/долар за останній тиждень

Тому практично весь цей тиждень Нацбанк займався на торгах «гасінням» поточних курсових пожеж своїми інтервенціями у форматі «гнучкого курсоутворення» і просто намагався максимально згладити амплітуду коливань гривні щодо долара, а опосередковано — і курсу гривні щодо євро. І це йому майже повністю вдалося, якщо врахувати умови, в яких ринку доводилося працювати весь цей тиждень через постійні російські обстріли та повітряні тривоги.

За період від початку торгів у понеділок, 31 серпня, до завершення сесії у п’ятницю, 4 вересня, курс продажу долара на міжбанківському ринку зріс на 5,5 копійок — з 44,545/44,575 до 44,60/44,63 гривен. А курс продажу євро за цей же час зріс на понад 18 копійок — з ранкових котирувань понеділка 51,62/51,64 до 51,81/51,83 гривень на завершення торгів п’ятниці.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу євро (міжбанк)

При цьому готівковий ринок просто реагував на зміни, що відбувалися на торгах, і, як і раніше, не проводив своєї гри «на підвищення» чи «на зниження».

Не робитимуть цього власники обмінників і цими вихідними, віддаючи перевагу роботі у форматі «з обороту». І навіть дещо звузять спред між купівлею та продажем долара й євро.

За моїм прогнозом, більшість обмінних пунктів фінансових компаній працюватимуть цими днями зі спредом щодо долара в межах 15−20 копійок, а щодо євро — в межах від 20 до 40 копійок. Хоча най«жадібніші» мережі обмінних пунктів у найжвавіших торгових місцях продовжуватимуть свою практику зі спредом як щодо долара, так і щодо євро в межах до 1 гривні.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 5−6 вересня

Курс готівкового долара в ці суботу та неділю в більшості обмінних пунктів фінансових компаній та в касах відділень банків, що працюють у вихідні, перебуватиме в межах коридору: купівля від 44,30 до 44,60 гривень та продаж від 44,75 до 45,10 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах: купівля від 51,40 до 51,90 гривень та продаж від 52,20 до 52,50 гривень.