Норвегія виділяє приблизно $696,12 млн на фінансування систем протиповітряної оборони для України. Про це йдеться в заяві уряду.
24 серпня 2025, 13:33
Норвегія виділяє близько $700 млн на системи ППО для України
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
Системи протиповітряної оборони будуть поставлені з Німеччини до України.
«Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак», — заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
В уряді зазначили, що Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, включно із ракетами для них.
Крім того, Норвегія бере участь у закупівлі радіолокаційних станцій протиповітряної оборони німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони від Kongsberg.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі