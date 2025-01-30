Сальвадор змінив закон про біткоїн для відповідності вимогам МВФ

Законодавчі збори Сальвадору в терміновому порядку затвердили поправки до закону про біткоїн, щоб відповідати умовам угоди з Міжнародним валютним фондом. Однією з ключових змін стало виключення вимоги про обов’язкове приймання криптовалюти приватними компаніями, пише Reuters .

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Що відомо

Документ, внесений президентом Найібом Букеле, був схвалений переважною більшістю голосів. Представники правлячої партії наголосили, що нововведення дадуть змогу зберегти статус біткоїна як законного платіжного засобу, водночас забезпечуючи його зручніше використання в економіці.

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Поправки були необхідні для виконання умов угоди з МВФ, який вимагає зниження ризиків, пов’язаних із криптовалютами. В обмін організація погодилася виділити країні кредит у $1,4 млрд.

Попри активізацію співпраці з МВФ, Сальвадор продовжує збільшувати резерви в першій криптовалюті. За останні кілька місяців країна придбала додатково 12 BTC.

Нагадаємо

У вересні 2021 року Сальвадор першим у світі легалізував цифрове золото як законний засіб для розрахунків.

Раніше президент Сальвадору повідомляв, що держава не тільки купує біткоїни, а й отримує їх завдяки оформленню громадянства, конвертації валюти для бізнесу, майнінгу та державних послуг. Також уряд схвалив випуск біткоїн-бондів.