Нові правила для підтвердження пенсійного стажу: що треба знати українцям

Президент України підписав законопроєкт № 13705-д , який спрощує порядок підтвердження страхового стажу для призначення пенсії. Документ передбачає нові механізми у випадках, коли необхідні відомості відсутні в державних інформаційних системах.

Про що йде мова в законі

Відтепер, якщо даних у реєстрах немає, органи Пенсійного фонду зобов’язані повідомити особу про це та запропонувати подати підтвердні документи. Водночас розширюється перелік джерел інформації: для підтвердження стажу можуть використовуватися державні електронні реєстри, архівні установи та інші бази даних.

Закон також уточнює, що до страхового стажу можуть зараховуватися періоди роботи, за які не сплачено внески, якщо роботодавець подав звітність і має заборгованість. Це важливий крок для захисту прав працівників, які не з власної вини втратили частину стажу.

Традиційно основним документом для підтвердження стажу залишається трудова книжка. Однак за її відсутності або нестачі записів стаж можна буде підтвердити іншими документами або даними з реєстрів.

Якщо ж документи не збереглися, передбачено можливість підтвердження стажу в судовому порядку або за процедурою, визначеною Кабінетом Міністрів.

Очікується, що нові правила дозволять зменшити кількість відмов у призначенні пенсій та спростять доступ громадян до соціальних виплат.

Нагадаємо

Цього року для виходу на пенсію у 60 років — потрібно мати не менше 33 років стажу; у 63 роки — не менше 23 років; у 65 років — не менше 15 років.