Інвесторам варто поєднувати у портфелях біткоїн та акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, вважає Метт Хоуган, інвестиційний директор Bitwise — компанії, що спеціалізується на криптовалютних інвестиційних продуктах.
Інвестдиректор Bitwise назвав два активи для захисту від боргу США
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На його думку, така стратегія може захистити заощадження від різних економічних сценаріїв на тлі зростання держборгу США, який уже досяг $40 трлн.
ШІ — ставка на економічне зростання
Хоуган зазначає, що якщо США зможуть підтримувати зростання ВВП понад 3%, одним із головних драйверів може стати підвищення продуктивності завдяки штучному інтелекту.
Вже зараз акції виробників чипів демонструють значне зростання: Micron Technology подорожчала на 224,9%, а Advanced Micro Devices — на 108,8% від початку року.
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Біткоїн — захист від інфляції
Якщо ж економічне зростання буде слабким, а боргове навантаження США продовжить збільшуватися, влада може зіткнутися з необхідністю підтримувати економіку в умовах стійкої інфляції.
У такому сценарії Хоуган розглядає біткоїн як потенційний захисний актив. Його перевагою він називає обмежену пропозицію, яка відрізняє криптовалюту від традиційних валют.
Біткоїн при цьому залишається волатильним: за рік він падав на 33%, а після відновлення вище $80 000 згодом скоригувався до близько $77 500. Його ринкова капіталізація становить близько $1,5 трлн, добовий обсяг торгів — $30,5 млрд.
Хоуган також вважає перевагою біткоїна його відносно низьку кореляцію з акціями та облігаціями. Раніше він прогнозував, що частка першої криптовалюти у диверсифікованих портфелях може зрости до 3%.
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