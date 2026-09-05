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5 вересня 2026, 10:59

Сильний ринок праці посилив очікування підвищення ставки ФРС у вересні

Федеральна резервна система США наближається до чергового засідання, на якому 15−16 вересня ухвалить рішення щодо подальшої процентної політики. Останні дані про американський ринок праці посилили очікування можливого підвищення ставки, однак остаточне рішення значною мірою залежатиме від нового звіту про інфляцію.

Федеральна резервна система США наближається до чергового засідання, на якому 15−16 вересня ухвалить рішення щодо подальшої процентної політики.

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На важливість даних щодо споживчих цін звернув увагу Джефф Розенберг, портфельний керуючий BlackRock. Як повідомляє Bloomberg, за його словами, сильніший за очікування звіт про зайнятість повернув основну увагу інвесторів саме до інфляції.

Ринок праці дав ФРС аргумент для жорсткішої політики

У серпні американські роботодавці створили 162 тис робочих місць у несільськогосподарському секторі, що перевищило всі прогнози аналітиків, опитаних Bloomberg. Крім того, дані за липень щодо скорочення робочих місць були переглянуті у бік зменшення.

Сильна статистика зайнятості підвищила ймовірність того, що Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку (FOMC) може вдатися до підвищення ставки вже у вересні.

Реакція фінансового ринку була помітною: прибутковість дворічних казначейських облігацій, найбільш чутливих до очікувань щодо ставки ФРС, зросла, а трейдери збільшили ставки на можливе підвищення вартості запозичень.

Водночас Розенберг вважає, що ключовим орієнтиром для ФРС тепер стане звіт про індекс споживчих цін, який має бути оприлюднений 11 вересня — безпосередньо напередодні засідання регулятора.

Читайте також: США створили 162 тисячі робочих місць у серпні: що це означає для ФРС і ринків

Інфляція може визначити рішення ФРС

За оцінкою експерта BlackRock, якщо нові дані продемонструють подальше уповільнення інфляції, ситуація для ФРС може залишитися без суттєвих змін. Водночас прискорення зростання цін здатне посилити аргументи на користь жорсткішої монетарної політики.

Розенберг також зазначив, що інфляція заробітних плат наразі вже не є головною загрозою для економіки США. Поточний стан ринку праці він характеризує як період низького рівня найму та низької активності.

На його думку, більший інфляційний ризик зараз пов’язаний із цінами на енергоносії. Зростання вартості пального може поступово переноситися з загального показника інфляції до базового індексу, ускладнюючи завдання ФРС.

Додатковим фактором тиску стали ціни на дизельне пальне: за даними AAA, середня вартість дизеля на АЗС у США досягла рекордних $5,85 за галон.

Підвищення ставки не обов’язково обвалить ринки

Навіть якщо ФРС підвищить ставку на 25 базисних пунктів, Розенберг не очікує різкого погіршення настроїв на фондовому та кредитному ринках.

За його словами, для акцій зараз важливішими за сам рівень процентної ставки залишаються прибутки компаній, темпи їхнього зростання та перспективи технологічного сектору, зокрема на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту.

Стійкість ринку корпоративного боргу, на думку експерта, також може зберегтися навіть за підвищення ставки на чверть процентного пункту. Висока якість кредитних портфелів та відносно вузькі кредитні спреди створюють для ринку певний запас міцності.

Таким чином, 11 вересня може стати ключовою датою для фінансових ринків перед засіданням ФРС 15−16 вересня. Саме свіжі дані щодо споживчих цін допоможуть інвесторам оцінити, наскільки ймовірне підвищення ставки та якою може бути подальша політика американського центробанку.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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