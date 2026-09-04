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4 вересня 2026, 16:00

США створили 162 тисячі робочих місць у серпні: що це означає для ФРС і ринків

Ринок праці США відновився значно сильніше за прогноз. Економіка США у серпні створила 162 тис. робочих місць поза сільським господарством, свідчать дані Міністерства праці США. Результат виявився майже втричі вищим за очікування економістів — близько 53−56 тис. нових робочих місць.

Ринок праці США відновився значно сильніше за прогноз.

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Безробіття при цьому залишилося на рівні 4,1%. Дані за липень також були переглянуті: замість падіння зайнятості попередня оцінка тепер показує зростання кількості робочих місць.

Таким чином, серпневий звіт свідчить, що американський ринок праці виявився стійкішим, ніж показували слабкі липневі дані.

Що це означає для ставки ФРС

Сильний звіт дає Федеральній резервній системі більше можливостей зосередитися на боротьбі з інфляцією, не побоюючись різкого погіршення ситуації із зайнятістю.

Для ринку це важливий сигнал: якщо інфляція залишатиметься високою, сильний ринок праці може дозволити ФРС довше утримувати високі ставки або навіть розглядати їх підвищення.

Водночас остаточні очікування щодо рішення ФРС значною мірою залежатимуть від наступних даних щодо інфляції. Звіт CPI за серпень має вийти 11 вересня.

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Реакція фінансових ринків

Сильні дані щодо зайнятості можуть підтримувати долар і прибутковість американських держоблігацій, оскільки інвестори переглядають очікування щодо майбутньої політики ФРС.

Для золота та криптовалют такий сценарій менш сприятливий: вищі ставки підвищують альтернативну вартість активів, які не приносять процентного доходу.

Водночас реакція біткоїна може бути складнішою, оскільки на крипторинок впливають не лише очікування щодо ставки, а й попит на ETF та загальний апетит інвесторів до ризику.

Головний висновок із серпневого звіту — американський ринок праці не демонструє різкого охолодження, а отже ФРС отримує більше свободи у боротьбі з інфляцією

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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