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5 вересня 2026, 10:27

Boring Company Ілона Маска оцінили у $20 млрд після нового раунду

Стартап Boring Company, заснований Ілоном Маском для розвитку технологій будівництва тунелів, завершив новий раунд фінансування. За даними The Wall Street Journal, оцінка компанії після залучення коштів становить близько $20 млрд.

Стартап Boring Company, заснований Ілоном Маском для розвитку технологій будівництва тунелів, завершив новий раунд фінансування.

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Водночас умови нового раунду виявилися незвичайними для інвесторів. За інформацією видання, деякі з них мають не лише вкласти кошти, а й допомагати компанії розширювати бізнес.

Інвесторів залучають до пошуку кадрів і нових проєктів

Boring Company запропонувала окремим інвесторам допомагати з пошуком працівників для компанії та встановлювати контакти з представниками влади у містах і регіонах, де можуть реалізовуватися нові тунельні проєкти.

Компанія навіть повідомляла потенційним інвесторам про конкретні вакансії, які необхідно закрити. Якщо інвестор не зможе запропонувати відповідних кандидатів, Boring Company, за даними джерел WSJ, може отримати право викупити частину його акцій.

Ілон Маск підтвердив інформацію про вимоги до інвесторів, написавши «Вірно» у відповідь на публікацію WSJ.

Boring Company розширює мережу підземного транспорту

Boring Company відокремилася від SpaceX у 2018 році. Стартап розробляє технології, які, за його твердженням, дають змогу будувати тунелі дешевше та швидше порівняно з традиційними методами.

Найвідомішим проєктом компанії стала підземна транспортна мережа Vegas Loop у Лас-Вегасі, яка з'єднує окремі райони та об'єкти міста. Boring Company також пропонувала тунельні проєкти для Балтимора, Чикаго та Лос-Анджелеса.

Нині компанія працює, зокрема, над новим кільцевим маршрутом у Нешвіллі, який планують фінансувати приватним коштом.

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Активність Boring Company вписується у ширшу стратегію Маска щодо розвитку технологічних проєктів. Паралельно його компанії працюють над штучним інтелектом, автономним транспортом, космічними технологіями та іншими напрямами. Зокрема, xAI розвиває власні моделі штучного інтелекту, а Tesla робить ставку на автономне керування та робототехніку.

Таким чином, нова оцінка Boring Company у $20 млрд свідчить про високі очікування інвесторів щодо масштабування підземної транспортної інфраструктури, попри те, що компанія фактично покладає на частину своїх інвесторів додаткову роль у розвитку бізнесу.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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