Нацкомісія спростила громадам доступ до ринку капіталу: що це дасть

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спростила процедуру випуску облігацій внутрішніх місцевих позик і планує посилити роботу з громадами в цьому напрямку. Про це йдеться у повідомленні Нацкомісії.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Оновлені правила мають полегшити громадам залучення довгострокового фінансування для інфраструктурних, житлових, відновлювальних та інших проєктів. Крім того, строк реєстрації випуску облігацій Комісією скорочено до семи робочих днів.

Таким чином, місцеві облігації можуть стати для громад практичнішою альтернативою фінансуванню лише за рахунок місцевих бюджетів, державної допомоги, банківських кредитів та грантів.

Які громади вже використовували облігації?

Місцеві облігації поки що використовувала відносно невелика кількість українських міст. У 1995−2021 роках облігації внутрішніх місцевих позик випускали 19 міст, а загальний обсяг емісій становив близько 16,88 млрд грн. Майже 90% цього обсягу припало на Київ, Харків та Львів.

Серед найбільших позичальників був Київ, який використовував випуски місцевих облігацій для фінансування бюджетних та інвестиційних потреб. Київська міська рада здійснювала такі випуски, зокрема у 2020 та 2021 роках.

До переліку міст, які в різні роки залучали кошти через цей інструмент, також входили Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Вінниця та інші міста. У 2020 році випуски облігацій здійснювали Київ, Львів та Харків.

Читайте також: Кабмін схвалив законопроєкти, необхідні для виконання зобов’язань перед ЄС і МВФ

Навіщо громадам спрощують процедуру

Нові правила мають зменшити практичні бар'єри для виходу громад на борговий ринок. Для України це особливо актуально на тлі масштабних потреб у відновленні інфраструктури та залученні інвестицій.

Ідея Комісії полягає в тому, щоб місцеві облігації стали не просто формально доступним фінансовим інструментом, а реальним способом залучення коштів під конкретні проєкти громад.