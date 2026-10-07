«Зелений» тариф тепер залежить від часу: що змінилося для власників домашніх СЕС

У 2026 році для активних споживачів, які продають надлишки електроенергії за «зеленим» тарифом, набули чинності нові правила. Зміни стосуються часу, коли електроенергія викуповується за «зеленим» тарифом, механізму оплати поза цими годинами та мінімального рівня власного споживання. Про це йдеться у повідомленні Нацкомісії.

У 2026 році для активних споживачів, які продають надлишки електроенергії за «зеленим» тарифом, набули чинності нові правила.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Коли діє «зелений» тариф

Для електроенергії, виробленої сонячними установками приватних домогосподарств, встановлено окремі часові інтервали:

з 1 квітня до 31 жовтня — з 04:00 до 23:00 ;

— з ; з 1 листопада до 31 березня — з 06:00 до 21:00.

Саме у ці години постачальник універсальних послуг викуповує електроенергію за встановленим «зеленим» тарифом.

Ці обмеження не поширюються на електроенергію, відпущену з установок зберігання енергії, якщо вони встановлені відповідно до вимог законодавства.

Що буде з електроенергією поза цими годинами

Електроенергія, вироблена та відпущена в мережу поза визначеними часовими інтервалами, також може бути викуплена, але її ціна визначатиметься інакше.

Оплата здійснюватиметься за меншим із двох значень: або за «зеленим» тарифом відповідного домогосподарства, або за ціною на ринку «на добу наперед» у конкретну розрахункову годину.

Тобто якщо ринкова ціна буде нижчою за «зелений» тариф, власник отримає саме нижчу ринкову ціну.

З’явилася вимога щодо власного споживання

Ще одна важлива зміна — мінімальний рівень власного споживання.

Для застосування «зеленого» тарифу приватне домогосподарство має споживати не менше 10 кВт·год електроенергії на місяць.

Крім того, в межах такого домогосподарства обов’язково має бути будівля або будівлі.

Логіка нових правил полягає в тому, що приватне домогосподарство насамперед має залишатися споживачем електроенергії, а вже надлишок виробленої енергії продавати в мережу.

Що ще змінилося

Також встановлено граничні обсяги відпуску електроенергії залежно від встановленої потужності генерації.

НКРЕКП уже частково внесла ці зміни до своїх нормативно-правових актів, зокрема до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Решту необхідних рішень регулятор планує ухвалювати відповідно до вимог законодавства.

Для власників домашніх СЕС це означає, що тепер значення має не лише обсяг генерації, а й час відпуску електроенергії в мережу та рівень власного споживання.