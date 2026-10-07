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7 жовтня 2026, 13:52

«Зелений» тариф тепер залежить від часу: що змінилося для власників домашніх СЕС

У 2026 році для активних споживачів, які продають надлишки електроенергії за «зеленим» тарифом, набули чинності нові правила. Зміни стосуються часу, коли електроенергія викуповується за «зеленим» тарифом, механізму оплати поза цими годинами та мінімального рівня власного споживання. Про це йдеться у повідомленні Нацкомісії.

У 2026 році для активних споживачів, які продають надлишки електроенергії за «зеленим» тарифом, набули чинності нові правила.
У 2026 році для активних споживачів, які продають надлишки електроенергії за «зеленим» тарифом, набули чинності нові правила.
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Коли діє «зелений» тариф

Для електроенергії, виробленої сонячними установками приватних домогосподарств, встановлено окремі часові інтервали:

  • з 1 квітня до 31 жовтня — з 04:00 до 23:00;
  • з 1 листопада до 31 березня — з 06:00 до 21:00.

Саме у ці години постачальник універсальних послуг викуповує електроенергію за встановленим «зеленим» тарифом.

Ці обмеження не поширюються на електроенергію, відпущену з установок зберігання енергії, якщо вони встановлені відповідно до вимог законодавства.

Що буде з електроенергією поза цими годинами

Електроенергія, вироблена та відпущена в мережу поза визначеними часовими інтервалами, також може бути викуплена, але її ціна визначатиметься інакше.

Оплата здійснюватиметься за меншим із двох значень: або за «зеленим» тарифом відповідного домогосподарства, або за ціною на ринку «на добу наперед» у конкретну розрахункову годину.

Тобто якщо ринкова ціна буде нижчою за «зелений» тариф, власник отримає саме нижчу ринкову ціну.

З’явилася вимога щодо власного споживання

Ще одна важлива зміна — мінімальний рівень власного споживання.

Для застосування «зеленого» тарифу приватне домогосподарство має споживати не менше 10 кВт·год електроенергії на місяць.

Крім того, в межах такого домогосподарства обов’язково має бути будівля або будівлі.

Логіка нових правил полягає в тому, що приватне домогосподарство насамперед має залишатися споживачем електроенергії, а вже надлишок виробленої енергії продавати в мережу.

Що ще змінилося

Також встановлено граничні обсяги відпуску електроенергії залежно від встановленої потужності генерації.

НКРЕКП уже частково внесла ці зміни до своїх нормативно-правових актів, зокрема до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Решту необхідних рішень регулятор планує ухвалювати відповідно до вимог законодавства.

Для власників домашніх СЕС це означає, що тепер значення має не лише обсяг генерації, а й час відпуску електроенергії в мережу та рівень власного споживання.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 жовтня 2026, 14:23
#
Уважаемый «минфин» а вы не хотите рассказать всю историю с «зеленным тарифом»? Ну например начиная с того когда Ющенко подписал меморандум об обьединении энергосистем Украины и ЕС и соответственно Директивы Е С о развитии «зеленной» энергетики? Ну и конечно о 32!!! Постановлениях Каб Мина о льготах для частников при ввозе оборудования , покупке на территории Украины и подключении? Ну и конечно, о том, что даже янукович под давлением «мартыненко и ко» (комитет ВР по энергетики) не отменил эти льготы? Что тоже не хотите? Ну тогда расскажите о том, как главный «реформатор» яценюк в 2015 году взял и отменил все льготы и одновременно вел спец пошлину на все оборудование для «эеленки»…
Что тоже у вас нет желания?
Ну тогда хоть почитайте этот документ —
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 29 грудня 2014 р. № 719 Київ
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК Інд. 18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719−2014-%D0%BF#Text


Рекомендую. очень интересно чтиво!!!
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 жовтня 2026, 14:26
#
Продолжение —
А самое главное в этой невеселой истории. что одновременно ВР, отдельным законом вносит правки в Налоговый кодекс и освобождает импортеров угля от уплаты НДС на импорт (читать ахметова и импорт с рф) и населению, под «соусом» реформ подымают в пять!!! раз цену на эл энергию!!!
Вот оно истинное лицо реформаторов с пула порошенко -гройсман, яценюк и К.

… а в это время все пользователи этого ресурса громко, от радости хлопали в ладоши. приветствуя реформы… ну это понятно. жить за родительские деньги на сьемной квартире, это не содержать свой дом и думать о будущем…
+
+15
bosyak
bosyak
7 жовтня 2026, 15:57
#
«Змішались коні люди…» «активних споживачів, які продають надлишки електроенергії за „зеленим“ тарифом» — активні споживачі не продають за «зеленим тарифом».
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