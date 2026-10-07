Голова МВФ попередила про інфляційні та боргові ризики через бум ШІ

Інвестиційний бум у сфері штучного інтелекту може стати одним із головних драйверів світової економіки, проте водночас посилює інфляційний тиск, конкуренцію за капітал і фінансові ризики. Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час виступу в Сінгапурі 7 жовтня, пише CNBC .

За словами Георгієвої, ШІ «стрімко стає ключовим фактором, який визначатиме відносні позиції країн у світовій економіці».

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

ШІ вже тут

За словами Георгієвої, ШІ «стрімко стає ключовим фактором, який визначатиме відносні позиції країн у світовій економіці». Вона наголосила, що глобальна економіка одночасно зазнає двох протилежних поштовхів: негативного енергетичного шоку через війну на Близькому Сході та позитивного шоку попиту від масштабного зростання інвестицій у ШІ.

«Любіть його, ненавидьте його або бійтеся його — ШІ вже тут», — сказала вона.

Читайте також: ШІ змінює економіку: як технологічний бум вплине на процентні ставки центробанків

Масштаб інвестицій уже порівнянний з епохою великих інфраструктурних проєктів. За оцінкою МВФ, глобальні вкладення в ШІ у відсотках до ВВП можуть зрівнятися з витратами на будівництво залізниць, електромереж і телекомунікацій. Обладнання для ШІ та пов’язані технологічні товари вже формують понад 10% світової торгівлі товарами.

За сприятливого сценарію, за оцінкою фонду, ШІ може додавати до 0,5 в. п. до щорічного зростання світової економіки. Якщо середній темп глобального зростання протягом десятиліття підвищиться з 3% до 3,5%, це, за словами Георгієвої, буде еквівалентно появі ще однієї економіки розміром з АСЕАН.

Вигоди від буму розподілятимуться нерівномірно. Країни, слабше інтегровані в глобальний ланцюг постачання технологій для ШІ, можуть отримати помітно менше, що посилює ризик зростання економічної нерівності.

Читайте також: Чому банки вкладають мільйони в ШІ, а ви й досі годинами висите на лінії

Георгієва назвала бум інвестицій у ШІ одним із чинників інфляційного тиску. Разом із високими цінами на енергоносії та продовольство, тарифами й зростанням оборонних витрат він ускладнює завдання центробанків.

Окрема загроза, за її словами, пов’язана з боргами. Технологічні компанії активно запозичують кошти на розбудову інфраструктури ШІ й тим самим конкурують з державами за капітал. Якщо ж їхні прибутки виявляться нижчими за очікування, це може спровокувати масштабний фінансовий шок: рівень боргу вже високий, а глобальні вкладення в американські акції значні.