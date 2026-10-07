Ще 50 млрд грн для бізнесу: як уряд планує змінити програму «5-7-9%»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 жовтня 2026, 16:20

Ще 50 млрд грн для бізнесу: як уряд планує змінити програму «5-7-9%»

Український уряд хоче розширити програму «Доступні кредити 5−7−9 відсотків» і зробити її акцент на інвестиційних проєктах. За планом, це має створити умови для залучення 50 млрд грн додаткового кредитного ресурсу для бізнесу. Про це йдеться у плані пріоритетних дій Уряду на 2026 рік.

Український уряд хоче розширити програму «Доступні кредити 5−7-9 відсотків» і зробити її акцент на інвестиційних проєктах.
Кабмін пропонує часткову компенсацію ставок за кредитами для відбудови пошкодженого бізнесу
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кабмін затвердив новий план пріоритетних дій на 2026 рік. Розпорядження № 999-р датоване 30 вересня. Попередній план, ухвалений 30 березня, втратив чинність.

Серед економічних завдань є зміни в програмі «5−7−9», яка охоплює кредити, лізинг і факторинг. Мінекономіки разом із Національною установою розвитку та банками до листопада мають підготувати для уряду проєкт розпорядження. Він стосуватиметься додаткового фінансування програми та покриття заборгованості. Потрібно також стежити, як працюють уже внесені зміни, і підготувати наступний пакет, зокрема змін до постанови Кабміну № 28 від 24 січня 2020 року.

Мета — створити умови для залучення 50 млрд грн додаткового кредитного ресурсу, збільшити обсяг і частку інвестиційних кредитів та зосередити програму на інвестиційних проєктах. У плані також зазначено, що це має зменшити навантаження на бюджет.

Є окреме завдання для бізнесу, який постраждав від війни. До жовтня Мінекономіки та Національна установа розвитку мають підготувати проєкт акта Кабміну про кредитування такого бізнесу. За задумом, держава частково компенсуватиме відсотки за кредитами. Їх можна буде брати на відбудову чи відновлення знищених або пошкоджених об'єктів паливної та складської логістичної інфраструктури. Ще одна мета — придбання, створення, реконструкція, модернізація та відновлення основних засобів підприємств переробної промисловості.

Кредити для пошкодженого бізнесу й підтримка експортерів

Окремий блок стосується Експортно-кредитного агентства. Його планують докапіталізувати, підготувати нормативну базу для входження в капітал стратегічного партнера й розширити лінійку продуктів. Серед нових послуг — страхування кредитів, інвестицій і політичних ризиків для пріоритетних секторів відбудови. До грудня мають укласти меморандум або угоду з KUKE (Польща) про входження в капітал та/або стратегічне партнерство.

Міністерства й інші центральні органи виконавчої влади виконуватимуть план у межах видатків держбюджету, за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством. Свої плани роботи їм потрібно узгодити з новим документом протягом двох тижнів.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами