Ще 50 млрд грн для бізнесу: як уряд планує змінити програму «5-7-9%»

Український уряд хоче розширити програму «Доступні кредити 5−7−9 відсотків» і зробити її акцент на інвестиційних проєктах. За планом, це має створити умови для залучення 50 млрд грн додаткового кредитного ресурсу для бізнесу. Про це йдеться у плані пріоритетних дій Уряду на 2026 рік.

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Кабмін затвердив новий план пріоритетних дій на 2026 рік. Розпорядження № 999-р датоване 30 вересня. Попередній план, ухвалений 30 березня, втратив чинність.

Серед економічних завдань є зміни в програмі «5−7−9», яка охоплює кредити, лізинг і факторинг. Мінекономіки разом із Національною установою розвитку та банками до листопада мають підготувати для уряду проєкт розпорядження. Він стосуватиметься додаткового фінансування програми та покриття заборгованості. Потрібно також стежити, як працюють уже внесені зміни, і підготувати наступний пакет, зокрема змін до постанови Кабміну № 28 від 24 січня 2020 року.

Мета — створити умови для залучення 50 млрд грн додаткового кредитного ресурсу, збільшити обсяг і частку інвестиційних кредитів та зосередити програму на інвестиційних проєктах. У плані також зазначено, що це має зменшити навантаження на бюджет.

Є окреме завдання для бізнесу, який постраждав від війни. До жовтня Мінекономіки та Національна установа розвитку мають підготувати проєкт акта Кабміну про кредитування такого бізнесу. За задумом, держава частково компенсуватиме відсотки за кредитами. Їх можна буде брати на відбудову чи відновлення знищених або пошкоджених об'єктів паливної та складської логістичної інфраструктури. Ще одна мета — придбання, створення, реконструкція, модернізація та відновлення основних засобів підприємств переробної промисловості.

Кредити для пошкодженого бізнесу й підтримка експортерів

Окремий блок стосується Експортно-кредитного агентства. Його планують докапіталізувати, підготувати нормативну базу для входження в капітал стратегічного партнера й розширити лінійку продуктів. Серед нових послуг — страхування кредитів, інвестицій і політичних ризиків для пріоритетних секторів відбудови. До грудня мають укласти меморандум або угоду з KUKE (Польща) про входження в капітал та/або стратегічне партнерство.

Міністерства й інші центральні органи виконавчої влади виконуватимуть план у межах видатків держбюджету, за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством. Свої плани роботи їм потрібно узгодити з новим документом протягом двох тижнів.