Національний банк України встановив офіційний курс долара на четвер, 8 жовтня, на рівні 44,86 грн/$. Це на 8 копійок менше, ніж днем раніше. 7 жовтня офіційний курс американської валюти становив 44,94 грн/$.
7 жовтня 2026, 16:52
Євро впало одразу на 48 копійок: курс НБУ на 8 жовтня
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Таким чином, долар продовжив відступати від позначки 45 грн, яку офіційний курс перевищив 6 жовтня.
Євро подешевшав значно сильніше
Офіційний курс євро на 8 жовтня встановлено на рівні 50,15 грн/€.
Порівняно з 7 жовтня, коли євро коштував 50,63 грн, європейська валюта подешевшала одразу на 48 копійок.
Отже, на 8 жовтня офіційні курси становлять: долар — 44,86 грн, євро — 50,15 грн.
Джерело: Мінфін
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