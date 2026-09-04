ОВА переходять на цілодобову роботу з бізнесом: що зміниться для підприємців

Обласні військові адміністрації переходять на цілодобову взаємодію з бізнесом, щоб допомогти підприємствам адаптувати роботу до нових безпекових умов. Про це повідомили в Офісі Президента. У кожній області планують створити своєрідне «єдине вікно» для звернень компаній, а спеціальні робочі групи займатимуться питаннями резервних майданчиків, логістики та релокації.

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Бізнес зможе звертатися до ОВА цілодобово

Департаменти економіки ОВА працюватимуть у цілодобовому режимі для оперативної комунікації з підприємствами.

Компанії зможуть звертатися щодо поточної роботи, розширення діяльності, перенесення частини операцій в інші регіони або створення резервних об'єктів.

Для цього планують використовувати платформу «Діалог влади та бізнесу». Щотижня проводитимуть онлайн-консультації з підприємцями за участю керівників областей. За необхідності кількість таких зустрічей збільшуватимуть.

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Підприємствам допомагатимуть створювати резервні майданчики

Один із ключових напрямів — децентралізація зберігання та операційної діяльності.

Спеціальні робочі групи допомагатимуть компаніям переносити частину запасів на додаткові або резервні майданчики. ОВА мають визначати потенційні локації та сприяти їхньому оперативному запуску.

Для бізнесу це означає можливість заздалегідь створити альтернативну інфраструктуру, щоб у разі проблем на основному об'єкті компанія могла продовжити роботу.

Влада супроводжуватиме релокацію бізнесу

Підприємствам, які вирішать відкрити резервні об'єкти або частково перенести діяльність до інших регіонів, обіцяють супровід на рівні областей і громад.

Йдеться, зокрема, про допомогу з пошуком відповідних територій, організацією необхідних комунікацій та логістики.

Окремо створюватимуть спільні робочі групи з питань логістики за участю профільного міністерства та ОВА. Їхнє завдання — оперативніше координувати потреби підприємств і знаходити відповідні рішення між регіонами.

Що це дасть підприємцям

Нова система має скоротити час, необхідний бізнесу для вирішення питань, пов’язаних із переміщенням запасів, створенням резервних об'єктів та релокацією.

Фактично компанії отримають єдиний канал комунікації з регіональною владою, через який можна буде подавати запити та отримувати допомогу з пошуком майданчиків, логістикою й організаційними питаннями.

Такий підхід має дозволити підприємствам не чекати виникнення критичної ситуації, а заздалегідь готувати резервні сценарії роботи.

Водночас уряд раніше заявляв про розширення можливостей для участі бізнесу в програмах доступного кредитування. Зокрема, йдеться про підприємства, яким потрібні додаткові фінансові ресурси для відновлення та адаптації роботи.