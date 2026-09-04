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4 вересня 2026, 8:00

Київрада підтримала рішення про докапіталізацію Київміськбуду

3 вересня на засіданні Київської міської ради депутати підтримали проєкт рішення «Про стабілізацію фінансового стану Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» шляхом збільшення статутного капіталу». «За» проголосували 67 обранців. Про це повідомляє Київміськбуд.

3 вересня на засіданні Київської міської ради депутати підтримали проєкт рішення «Про стабілізацію фінансового стану Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» шляхом збільшення статутного капіталу».
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Що передбачає документ

Документ передбачає надання згоди на збільшення статутного капіталу компанії шляхом додаткової емісії акцій на суму до 3 млрд грн із збереженням частки територіальної громади міста Києва, якій належить 99,87% акцій холдингу. Розрахунок суми здійснено відповідно до Фінансового плану підприємства на 2026−2028 роки. Після внесення відповідних коштів до міського бюджету на 2027 рік для придбання акцій додаткової емісії Київміськбуд отримає ефективний фінансовий інструмент для забезпечення стабільної діяльності протягом 2027−2028 років.

«Я щиро вдячний колегам-депутатам та Київському міському голові. Сьогодні зроблено вагомий крок на підтримку Київміськбуду та подано чіткий сигнал інвесторам: громада та місто — на їхньому боці. Попередня докапіталізація дозволила нам відновити роботи на 11 майданчиках, і цього року ми готуємо до введення в експлуатацію 6 житлових комплексів разом із мережами. Залучення додаткових коштів забезпечить безперервність будівельних процесів у 2027−2028 роках та дасть змогу компанії виконати головне зобов'язання — добудувати всі об'єкти та передати ключі людям, зокрема військовослужбовцям і ветеранам війни», — зазначив т. в. о. голови правління ПрАТ «ХК «Київміськбуд» Юрій Тихонович.

Він нагадав, що наразі до будівельного портфеля Київміськбуду входить 24 житлові комплекси на різних стадіях готовності, включаючи об'єкти, прийняті на добудову від корпорації «Укрбуд» на виконання розпорядження Кабміну № 772-р.

Юрій Тихонович також додав, що рішення про другу докапіталізацію Київміськбуду не лише знизить соціальну напругу серед тисяч родин інвесторів та відновить довіру до ринку первинної нерухомості, а й матиме потужний мультиплікативний ефект для всієї економіки столиці.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», «Київміськбуд» ввів в експлуатацію перший ЖК після чотирирічної перерви. 28 липня 2026 року Державна інспекція архітектури та містобудування видала сертифікат, що підтверджує готовність ЖК «Поділ Град» до експлуатації, ЖК «Поділ Град» офіційно введено в експлуатацію

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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