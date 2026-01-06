Multi від Мінфін
6 січня 2026, 19:46

Visa запускає в Україні біометричну оплату без паролів

Український ринок електронної комерції робить черговий крок до відмови від традиційних паролів. Платіжний гігант Visa у співпраці з українським провайдером PSP Platon завершили інтеграцію технології Visa Payment Passkey. Це рішення дозволяє підтверджувати онлайн-платежі за допомогою біометрії обличчя або відбитка пальця, повністю виключаючи необхідність введення одноразових SMS-кодів. Про це повідомляє пресслужба компанії Visa 6 січня.

Український ринок електронної комерції робить черговий крок до відмови від традиційних паролів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працює нова технологія захисту

Інтеграція системи була завершена наприкінці грудня 2025 року. В основі Visa Payment Passkey лежать міжнародні стандарти FIDO (Fast Identity Online). Головна ідея розробки — заміна вразливих паролів на криптографічні ключі доступу, які зберігаються безпосередньо на пристрої користувача.

Для пересічного користувача процес оплати стає максимально схожим на розблокування смартфона. Замість очікування SMS із кодом підтвердження, яке часто стає ціллю для шахраїв, клієнту достатньо пройти біометричну перевірку (сканування обличчя або пальця) на своєму ґаджеті.

Ключові переваги системи:

  • Безпека: Ключі доступу неможливо перехопити методами соціальної інженерії або фішингу, оскільки біометричні дані не передаються через мережу.
  • Універсальність: Створивши ключ (Passkey) один раз, користувач зможе використовувати його для підтвердження оплат у всіх інтернет-магазинах та сервісах, які підтримують це рішення.

Що це означає для бізнесу

Для торговців, які співпрацюють з PSP Platon, впровадження нової технології не вимагатиме складних технічних маніпуляцій. Рішення реалізовано на базі платформи Token Management Service (TMS). Це означає, що онлайн-магазини можуть запропонувати своїм клієнтам новий спрощений спосіб оплати без додаткових доробок своїх сайтів чи додатків.

В технічному плані ініціатива спирається на інфраструктуру Visa Acceptance Platform (раніше відома як Cybersource), яка забезпечує надійну маршрутизацію транзакцій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
