Технологічні гіганти збільшують витрати на ШІ

Hewlett Packard Enterprise (HPE) підвищила річні прогнози після того, як результати третього кварталу перевищили очікування Уолл-стріт. Основним драйвером зростання компанія називає попит на технології для штучного інтелекту — насамперед сервери та мережеве обладнання. Про це повідомляє Reuters.

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Зростання виручки

виручка HPE у третьому кварталі зросла на 33,7% — до $12,21 млрд, тоді як аналітики очікували $11,91 млрд. Скоригований прибуток на акцію становив $1,11 проти прогнозованих $0,93.

На цьому тлі компанія суттєво покращила прогноз на 2026 фінансовий рік. Тепер HPE очікує зростання виручки на 34−37% проти попереднього прогнозу 29−33%.

Прогноз скоригованого прибутку на акцію також підвищено — до $3,75−3,85 з $3,35−3,45 раніше.

Компанія стала оптимістичнішою і щодо 2027 фінансового року. HPE прогнозує зростання виручки на 13−17%, хоча раніше очікувала 8−12%. Діапазон прогнозу зростання скоригованого прибутку на акцію підвищено з 12−16% до 16−20%.

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Попит на ШІ-сервери перевищує пропозицію

Попит на потужні сервери HPE зростає, оскільки хмарні провайдери та великі компанії нарощують інвестиції в штучний інтелект, модернізацію серверної інфраструктури та розширення дата-центрів.

HPE посилює позиції на ринку AI-інфраструктури через партнерство з Oracle. Зокрема, мережеве обладнання HPE Juniper розгортатиметься у дата-центрах Oracle, орієнтованих на роботу з ШІ. HPE також випустила для Oracle варранти на придбання акцій компанії.

Технологічні перегони прискорюються

Результати HPE відповідають тенденціям, які раніше демонстрували конкуренти Dell і Super Micro. Великі технологічні компанії продовжують збільшувати витрати на штучний інтелект, і цього року вони, як очікується, перевищать $730 млрд.

Для HPE це означає значний потенціал подальшого зростання, але водночас створює проблему: виробники серверів змушені конкурувати не лише за клієнтів, а й за дефіцитні компоненти. Саме тому здатність забезпечити поставки може стати одним із головних факторів, що визначатимуть темпи розвитку AI-інфраструктури у найближчі роки.