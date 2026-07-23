$205 млрд на ШІ: астрономічні витрати Alphabet лякають інвесторів

Alphabet підвищила прогноз капітальних витрат на 2026 рік до $205 млрд, що знову посилило побоювання інвесторів щодо браку фінансової дисципліни в боротьбі компаній за лідерство у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg.

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Деталі

Материнська компанія Google оновила свій прогноз капітальних видатків на поточний рік, піднявши його до $195−205 млрд (проти попередньої оцінки у $190 млрд). На тлі цього акції Alphabet на постмаркеті впали на 5%.

Рішення компанії стало черговим нагадуванням для ринку: реальна ціна масштабної «гонки озброєнь» у сфері штучного інтелекту між гігантами Кремнієвої долини досі залишається непередбачуваною.

Alphabet відкрила сезон звітності серед великих технологічних компаній. Уже наступного тижня свої фінансові результати розкриють Meta, Microsoft та Amazon. Ще у квітні ця четвірка сумарно заявляла про плани інвестувати в ШІ до $725 млрд за рік. Судячи з коригувань Alphabet, підсумкова цифра буде ще більшою — навіть попри те, що окупність цих гігантських інвестицій досі перебуває під питанням.

«Новий роздутий бюджет Alphabet викликає занепокоєння на ринку. В умовах високих відсоткових ставок і хронічного дефіциту ШІ-інфраструктури ілюзія, що компанія зможе безкінечно фінансувати ці витрати лише за рахунок власного грошового потоку, починає розвіюватися», — зазначає старший аналітик Investing.com Томас Монтейро.

У самій Alphabet пояснюють зростання витрат необхідністю прискорено нарощувати обчислювальні потужності та бажанням монетизувати зростаючий попит серед хмарних клієнтів.

Хмарний бізнес стрімко зростає завдяки ШІ

Водночас Волл-стріт вимагає від компаній чітких доказів того, що мільярдні інвестиції в ШІ генерують реальний прибуток, а не просто вимивають капітал. І результати Alphabet за другий квартал демонструють певний прогрес у цьому напрямі.

Виторг підрозділу Google Cloud за період, що завершився 30 червня, зріс на 82% у річному вимірі — до $24,77 млрд, перевершивши прогноз у $22,46 млрд. Загальний портфель контрактів (backlog), які ще чекають на виконання, збільшився з $460 млрд до $514 млрд.

Гендиректор Alphabet Сундар Пічаї під час дзвінка з аналітиками підкреслив, що ключовим драйвером зростання став високий попит на ШІ-інфраструктуру та готові корпоративні рішення.

Google Cloud залишається головним індикатором того, чи здатні інвестиції в ШІ приносити реальні гроші. Хоча підрозділ все ще поступається Amazon Web Services та Microsoft Azure, він перетворився на один із найшвидших векторів зростання Alphabet завдяки стартапам та корпоративному сектору.

«Зростання хмарних продажів — чіткий сигнал: інвестиції компанії трансформуються у високодохідний виторг, а нові контракти активуються одразу після введення в експлуатацію нових потужностей», — додає Томас Монтейро.

У компанії уточнили, що більша частина контрактного портфеля припадає на стандартні угоди з диверсифікованим пулом клієнтів, а понад половину із $514 млрд буде визнано як виторг протягом наступних 24 місяців.

Gemini готується до ривка

Доходи від пошукової реклами становили $63,27 млрд, що дещо нижче за очікування аналітиків. Втім, пошук залишається фундаментом бізнесу Google і поки що успішно стримує конкуренцію з боку ШІ-чатботів. Головне питання для інвесторів на довгострокову перспективу — чи зможе модель Gemini зберегти домінування Google у сфері пошуку на тлі зміни поведінки користувачів.

Кількість щомісячних активних користувачів (MAU) екосистеми Gemini сягнула 950 млн. Це вище попередніх оцінок, хоча й дещо поступається показникам першого кварталу.

Google продовжує активно розвивати лінійку моделей. Компанія нещодавно презентувала Gemini 3.6 Flash для підвищення ефективності корпоративних процесів. Водночас затримка релізу Gemini 3.5 Pro викликала занепокоєння ринку — особливо на тлі успіхів конкурентів Anthropic та OpenAI у сегменті інструментів для розробників та написання коду.

Щоб розвіяти сумніви, Сундар Пічаї змістив фокус на майбутнє покоління — Gemini 4. Він заявив про суттєвий прогрес у розробці цієї флагманської frontier-моделі, навчання якої наразі є абсолютним пріоритетом для компанії.

Після запуску Gemini 4 Google планує перейти на прискорений цикл оновлень і випускати нові моделі майже щомісяця, щоб зрівнятися за темпами з OpenAI та Anthropic.

YouTube оновлює рекорди

Відеохостинг YouTube згенерував $11,1 млрд виторгу, перевершивши очікування ринку. Майданчик залишається одним із найміцніших активів групи за рахунок експансії на Smart TV, розвитку авторського контенту та впровадження нових ШІ-інструментів для авторів і глядачів.

«YouTube показує позитивну динаміку, перервавши серію слабких кварталів. Проте в нинішніх ринкових умовах від нього чекають ще більших результатів», — коментує Браян Малберрі, головний ринковий стратег Zacks Investment Management.

Справжнім сюрпризом звітності став інвестиційний портфель Alphabet. Завдяки часткам у таких компаніях, як Anthropic і SpaceX, його оціночна вартість за квартал зросла майже на $100 млрд, що допомогло компанії зафіксувати рекордний чистий прибуток

Натомість підрозділ експериментальних розробок Other Bets, до якого входять біотехнологічна компанія Verily та розробник безпілотних автомобілів Waymo, отримав лише $382 млн виручки, не виправдавши очікувань аналітиків. Alphabet продовжує активно інвестувати в Waymo, а також прагне надати іншим своїм експериментальним проєктам більше самостійності, поступово перетворюючи їх на окремі компанії.

Фінансові підсумки другого кварталу

Загальний виторг (без агентських виплат) — $103,6 млрд проти прогнозу у $101,07 млрд.

Капітальні видатки (CapEx) — $44,92 млрд проти прогнозу у $44,15 млрд.

Чистий прибуток на акцію (EPS) — $9,1 млрд, що значно перевищило прогнози Волл-стріт.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Марк Цукерберг і Прісцілла Чан через свою некомерційну організацію Biohub оголосили про інвестицію $500 млн на п'ять років у рамках так званої Virtual Biology Initiative (Ініціатива віртуальної біології). Мета — створити предиктивні AI-моделі людської клітини, що дозволять вивчати механізми хвороб у цифровому середовищі зі швидкістю і масштабом, недосяжними в лабораторних умовах.