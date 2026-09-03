Виплати вкладникам Банку Січ припинять через 30 днів

Фонд гарантування вкладів інформує про майбутнє затвердження ліквідаційного балансу АТ « Банк Січ » та початок процедури припинення виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

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Дедлайн для виплат

З моменту оприлюднення цього оголошення виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам АТ «Банк Січ» здійснюватимуться протягом наступних 30-ти днів.

Після завершення зазначеного строку ліквідаційний баланс Банку підлягає затвердженню, а виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам будуть припинені.

Тому закликаємо вкладників АТ «Банк Січ», які ще не отримали відшкодування за своїм вкладом, звернутись до банків-агентів Фонду за гарантованою сумою.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня 2022 року.

9 серпня 2022 року правління НБУ віднесло Банк Січ до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором термін своїх зобов'язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.