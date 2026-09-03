Фонд гарантування вкладів інформує про майбутнє затвердження ліквідаційного балансу АТ «Банк Січ» та початок процедури припинення виплат гарантованої суми відшкодування вкладникам. Про це йдеться уповідомленні Фонду.
Виплати вкладникам Банку Січ припинять через 30 днів
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Дедлайн для виплат
З моменту оприлюднення цього оголошення виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам АТ «Банк Січ» здійснюватимуться протягом наступних 30-ти днів.
Після завершення зазначеного строку ліквідаційний баланс Банку підлягає затвердженню, а виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам будуть припинені.
Тому закликаємо вкладників АТ «Банк Січ», які ще не отримали відшкодування за своїм вкладом, звернутись до банків-агентів Фонду за гарантованою сумою.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня 2022 року.
9 серпня 2022 року правління НБУ віднесло Банк Січ до категорії неплатоспроможних у зв'язку з невиконанням банком у встановлений договором термін своїх зобов'язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.
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