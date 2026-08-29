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29 серпня 2026, 9:01

В Україні з’явилися дві нові обігові пам’ятні монети

Національний банк України 28 серпня 2026 року ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії «Ми сильні. Ми разом», присвяченої єдності України та її регіонам. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк України 28 серпня 2026 року ввів в обіг дві нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії «Ми сильні.

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  • «Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область»;
  • «Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область».

Про дизайн

Монети «Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область» та «Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область» мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс обох нових обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені. Зокрема, на монеті «Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область» виокремлено Дніпропетровську область, на монеті «Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область» — Кіровоградську область.

Дизайн реверсу монет розробила Олександра Кучинська, художник аверсу і скульптор — Володимир Дем’яненко.

Про обіг та реалізацію

Обігові пам’ятні монети «Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область» та «Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область» є законними платіжними засобами на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій за номіналом 10 гривень.

Національний банк поступово видаватиме такі обігові пам’ятні монети банкам та інкасаторським компаніям / компаніям з оброблення готівки для подальшої їх видачі клієнтам. Від клієнтів вони прийматимуться за номіналом 10 гривень.

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Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з таких обігових пам’ятних монет.

Частина тиражу цих монет сформована в спеціально оформлені ролики. Кожен ролик міститиме 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного — 15 тис. шт.

Придбати ролики із 25 обігових пам’ятних монет «Ми сильні. Ми разом. Дніпропетровська область» та «Ми сильні. Ми разом. Кіровоградська область» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів (перелік яких зазначено на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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