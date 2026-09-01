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1 сентября 2026, 15:36 Читати українською

Рада снова провалила отмену льготы до €150: НДС на посылки с AliExpress и Тему пока не будет

Верховная Рада не поддержала законопроекты № 15460 и № 15112-д. За таможенный законопроект проголосовали 194 депутата — для принятия не хватило 32 голосов.

Верховная Рада не поддержала законопроекты № 15460 и № 15112-д.

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Что предлагает законопроект

Пакет предусматривал введение 20% НДС с первого евро на товары, приобретенные через иностранные маркетплейсы. Собрать налог на самой платформе при оплате заказа.

Также планировалось создать электронный реестр иностранных маркетплейсов и упростить оформление международных отправлений. Новые правила могли заработать не раньше 1 января 2027 и только после подтверждения готовности государственных информационных систем.

Читайте: Налогообложение посылок из-за границы: Комитет рекомендовал законопроекты к принятию

Напомним

Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+7
nsns3212
nsns3212
1 сентября 2026, 16:13
#
>>Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ

потужная ссанина от 4−5 менеджеров, сократить держ аппарат не такой опции?
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
1 сентября 2026, 16:15
#
Приймуть, коли буде «№ 15112-Зе»
+
0
djjack
djjack
1 сентября 2026, 17:10
#
Ну, хоть какая-то хорошая новость в нашем государстве. Меньше разворуют значит, ибо обычный народ всё равно те деньги от МВФ не увидит, так и ожидая до конца жизни компенсации за разрушенное жильё…
+
0
caeser
caeser
1 сентября 2026, 17:23
#
В ЄС, зокрема в Польщі, теж недавно прийняли аналогічний податок…
Але він фіксований 3 Євро і не залежить від вартості посилки до 150 Євро.
Але слузі зрадника Сівковича- Гетьманцеву нейметься, тому він пробиває податок, адміністрування якого буде коштувати більше, ніж надходження! А поки нам блокують допомогу…
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