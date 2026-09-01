Верховная Рада не поддержала законопроекты № 15460 и № 15112-д. За таможенный законопроект проголосовали 194 депутата — для принятия не хватило 32 голосов.
Рада снова провалила отмену льготы до €150: НДС на посылки с AliExpress и Тему пока не будет
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что предлагает законопроект
Пакет предусматривал введение 20% НДС с первого евро на товары, приобретенные через иностранные маркетплейсы. Собрать налог на самой платформе при оплате заказа.
Также планировалось создать электронный реестр иностранных маркетплейсов и упростить оформление международных отправлений. Новые правила могли заработать не раньше 1 января 2027 и только после подтверждения готовности государственных информационных систем.
Читайте: Налогообложение посылок из-за границы: Комитет рекомендовал законопроекты к принятию
Напомним
Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.
26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.
Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.
Комментарии - 4
потужная ссанина от 4−5 менеджеров, сократить держ аппарат не такой опции?
Але він фіксований 3 Євро і не залежить від вартості посилки до 150 Євро.
Але слузі зрадника Сівковича- Гетьманцеву нейметься, тому він пробиває податок, адміністрування якого буде коштувати більше, ніж надходження! А поки нам блокують допомогу…