Рада снова провалила отмену льготы до €150: НДС на посылки с AliExpress и Тему пока не будет

Верховная Рада не поддержала законопроекты № 15460 и № 15112-д. За таможенный законопроект проголосовали 194 депутата — для принятия не хватило 32 голосов.

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Что предлагает законопроект

Пакет предусматривал введение 20% НДС с первого евро на товары, приобретенные через иностранные маркетплейсы. Собрать налог на самой платформе при оплате заказа.

Также планировалось создать электронный реестр иностранных маркетплейсов и упростить оформление международных отправлений. Новые правила могли заработать не раньше 1 января 2027 и только после подтверждения готовности государственных информационных систем.

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Напомним

Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.