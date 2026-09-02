Швеція платить до 55 тис. євро за виїзд із країни: хто може скористатися

Швеція суттєво збільшила фінансову допомогу тим, хто добровільно повертається на батьківщину. Згідно з новими правилами, які набули чинності з 1 січня 2026 року, дорослий може отримати до 32 тисяч євро , а ціла сім'я — до 55 тисяч євро, пише Blic .

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Ажіотаж навколо програми

Оновлена програма викликала миттєвий інтерес. Згідно зі статистикою, вже до середини лютого надійшло 272 звернення, щоправда, 82 заявникам було відмовлено. Згодом, за кілька наступних тижнів кількість охочих зросла приблизно до 370.

Хто може скористатися

Незважаючи на поширене уявлення про «плату мігрантам за виїзд», скористатися цією можливістю можуть далеко не всі іноземці, які перебувають у Швеції. Обов'язковою вимогою є наявність шведської посвідки на проживання.

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Фінансова допомога надається тим, хто вирушає на батьківщину чи в іншу країну, де гарантовано право на легальне перебування. При цьому переїзд до інших країн ЄС, Європейського економічного простору чи Швейцарії не підпадає під умови програми.

Кому і скільки належить

Фіксовані суми розподіляються так: один дорослий отримує до 32 тисяч євро, а подружня пара (як в офіційному, так і в цивільному шлюбі) — приблизно до 45,7 тисяч євро.

Загальна максимальна сума на сім'ю сягає 55 тисяч євро, при цьому на кожну дитину додатково нараховується близько 2,3 тисяч євро.

Як зазначається, до масштабного перегляду тарифів фінансова підтримка виглядала значно скромнішою: дорослий міг розраховувати лише орієнтовно на 900 євро. Таким чином, виплата зросла у 35 разів.

Шведський уряд мотивує свій крок прагненням дати людям, чия інтеграція у суспільство не склалася, шанс розпочати нове життя на батьківщині. Крім того, офіційний Стокгольм сподівається, що репатріанти зможуть зробити позитивний внесок в економіку та ринок праці своїх країн.

Варто зазначити, що сама система добровільного повернення діє у королівстві ще з 1984 року, проте донедавна цим механізмом користувалися одиниці.