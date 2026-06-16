Швеція дозволила депортацію мігрантів за «неналежну поведінку»

Шведський парламент у понеділок ухвалив закон, який дозволяє владі анулювати посвідки на проживання іммігрантів за «неналежну поведінку». Під це визначення підпадають такі порушення, як наявність боргів, неофіційне працевлаштування або зв'язки з екстремістськими організаціями. Про це повідомляє Reuters.

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Нові правила стосуються як тих, хто лише очікує на отримання документів, так і тих, хто вже їх має. Ця ініціатива є частиною масштабного посилення міграційної політики, яке проводить правий уряд та його союзники — націоналістична партія «Шведські демократи» — напередодні парламентських виборів, що відбудуться у вересні.

Критика

Опозиція та правозахисні організації вже розкритикували закон, назвавши його свавіллям, оскільки рішення прийматимуться на основі вчинків, які офіційно не визнані кримінальними злочинами.

«Закон про „добропорядну поведінку“ змушує людей жити в невідомості, адже незрозуміло, які саме дії чи висловлювання можуть використати проти них. Це підриває верховенство права та принцип рівності всіх перед законом», — заявила правозахисна організація Civil Rights Defenders, що базується в Стокгольмі.

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Уряд, який виграв вибори 2022 року завдяки обіцянкам скоротити міграцію та жорстко боротися зі злочинністю, наголошує: тим, хто порушує порядок або вчиняє правопорушення, у країні не раді.

У самому тексті закону чіткого переліку неприйнятних вчинків немає, проте урядовці раніше згадували про невиплачені борги, ухилення від сплати податків, залученість до криміналу та зв'язки з екстремістами. Перевіркою посвідок на проживання займатиметься Міграційне агентство, а його рішення можна буде оскаржити в міграційному суді.

«Кожен, хто не докладає зусиль, щоб жити чесно й за правилами, не повинен розраховувати на те, що зможе залишитися в країні», — заявив міністр міграції Юхан Форсселл, представляючи цей законопроєкт у березні.