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22 червня 2026, 12:33

Volkswagen готує скорочення модельного ряду: які авто можуть зникнути

Volkswagen Group оголосив про новий етап програми трансформації бізнесу, в рамках якої планує зменшити кількість моделей і модифікацій у своєму портфелі. У концерні вважають, що надмірна складність модельного ряду заважає ефективності, тому надалі компанія робитиме ставку на найбільш популярні автомобілі з високими обсягами продажів, пише mmr.net.

Volkswagen Group оголосив про новий етап програми трансформації бізнесу, в рамках якої планує зменшити кількість моделей і модифікацій у своєму портфелі.

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Що відомо

Плани були представлені під час щорічних зборів акціонерів. Першим із восьми ключових напрямків трансформації стало скорочення складності модельного ряду.

Volkswagen прагне спростити вибір для покупців і зосередитися на моделях, які найкраще відповідають попиту на окремих ринках. Очікується, що це дозволить збільшити обсяги виробництва кожної окремої моделі.

Другим кроком стане зменшення кількості платформ і електронних архітектур. У концерні розраховують, що це допоможе скоротити витрати, прискорити розробку нових автомобілів та зробити виробничі процеси простішими. Також компанія планує боротися з надлишковими виробничими потужностями на заводах, де попит уже не відповідає обсягам випуску.

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Програма скорочення витрат уже активно реалізується. Лише у 2025 році виробничі витрати на німецьких підприємствах Volkswagen були зменшені більш ніж на 20%. До кінця десятиліття концерн планує скоротити до 50 тисяч робочих місць у Volkswagen, Audi, Porsche та програмному підрозділі CARIAD. Домовленості про звільнення понад 28 тисяч працівників уже досягнуті.

Скорочення модельного ряду

Поки що компанія не повідомляє, які саме моделі можуть зникнути найближчими роками. Водночас перші рішення вже ухвалені. Audi припинила виробництво моделей A1 та Q2, Volkswagen завершив історію мінівена Touran, а кабріолет T-Roc Cabriolet залишить ринок у 2027 році.

Попри оптимізацію модельної лінійки, концерн не збирається скорочувати кількість новинок. Минулого року Volkswagen Group представив понад 30 нових моделей, а у 2026 році планує випустити ще близько 20.

Серед майбутніх новинок згадуються ID. Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq, Audi A6 Allroad, новий електричний Audi A2 та семимісний електричний кросовер Skoda Peaq.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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37198534
37198534
22 червня 2026, 14:21
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Заголовок: які авто можуть зникнути
Текст: Поки що компанія не повідомляє, які саме моделі можуть зникнути найближчими роками
Як я вами радію)
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