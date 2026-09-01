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1 вересня 2026, 17:46

Apple та OpenAI судяться через комерційні таємниці: що сталося

Apple та OpenAI продовжують судовий конфлікт через звинувачення у незаконному використанні комерційних таємниць. Apple стверджує, що колишній інженер компанії Чанг Лю після переходу до OpenAI отримав доступ до внутрішніх матеріалів Apple та використав захищені технології у своїй новій роботі.

Apple та OpenAI продовжують судовий конфлікт через звинувачення у незаконному використанні комерційних таємниць.

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У понеділок Apple подала ще один позов, в якому звинувачує OpenAI у можливому знищенні доказів, які могли б підтвердити ці порушення.

У чому саме Apple звинувачує OpenAI

Початковий позов Apple стосується двох колишніх співробітників — Чанга Лю та колишнього керівника апаратного напряму Тана Ю Тана. За версією Apple, вони після переходу до OpenAI використали конфіденційні напрацювання колишнього роботодавця, щоб допомогти компанії розвивати власний напрям споживчого обладнання.

Йдеться не про звичайне працевлаштування конкурентів. Apple стверджує, що колишні співробітники незаконно забрали або використали комерційні секрети, які компанія вважає своєю захищеною інтелектуальною власністю.

Особливу увагу Apple приділяє Чангу Лю. Після звільнення у січні він продовжував мати доступ до деяких хмарних ресурсів Apple. Компанія заявляє, що він використовував невідому раніше вразливість системи автентифікації, яка дозволяла отримувати доступ до корпоративних даних уже після звільнення.

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OpenAI має іншу версію. Компанія стверджує, що Лю відкривав окремі файли Apple не для власних потреб, а на прохання колишніх колег для виконання їхньої роботи. На думку OpenAI, проблема виникла через те, що Apple сама належним чином не закрила доступ співробітника після його звільнення.

Apple заявила про знищення доказів

Новий етап конфлікту пов'язаний із виданим Лю робочим MacBook. Apple домоглася його передачі для криміналістичного аналізу, однак стверджує, що OpenAI зробила це лише через кілька тижнів.

За версією Apple, аналіз ноутбука показав, що Лю та інші співробітники OpenAI знали про його доступ до сторонніх хмарних сховищ Apple.

Apple також стверджує, що після того, як Лю дізнався про розслідування, у червні він попросив колегу з OpenAI Ю-Тіна Пэна знищити докази, і той погодився.

Саме тому Apple просить суд дозволити їй прискорено збирати докази до основного розгляду справи.

OpenAI називає позов Apple перебільшеним і стверджує, що документи, до яких мав доступ Лю, не пов'язані з його роботою в OpenAI.

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Компанія також вважає, що Apple намагається використати судовий процес для обмеження можливості її колишніх співробітників переходити на нову роботу.

Окремо OpenAI наполягає, що Apple не змогла достатньо чітко пояснити, які саме технології вона вважає комерційною таємницею та які права інтелектуальної власності були порушені.

Чого вимагає Apple

Apple просить суд:

  • стягнути з OpenAI та інших відповідачів грошову компенсацію, розмір якої повинен встановити суд із урахуванням втраченої вигоди;
  • заборонити OpenAI використовувати обладнання, створене на основі спірних технологій Apple;
  • зобов'язати відповідачів знищити матеріали, які належать Apple;
  • забезпечити доступ до доказів у межах судового розгляду.

Попереднє слухання щодо судової заборони призначене на 1 жовтня.

Таким чином, у центрі спору — не сам факт переходу колишніх співробітників Apple до OpenAI, а питання, чи використали вони конфіденційні технології та дані колишнього роботодавця для роботи в новій компанії. Apple також намагається довести, що частина доказів у справі могла бути навмисно знищена.

Джерело: Мінфін
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