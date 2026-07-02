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2 липня 2026, 15:21

OpenAI пропонує передати адміністрації Трампа 5% своїх акцій, щоб задобрити Вашингтон — FT

Компанія OpenAI, чия вартість наразі оцінюється у $852 млрд, обговорює можливість передачі 5% своїх акцій уряду США. Таким кроком компанія прагне усунути політичні перешкоди та заручитися фінансовою підтримкою з боку адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела.

OpenAI пропонує передати адміністрації Трампа 5% своїх акцій, щоб задобрити Вашингтон — FT

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Як зазначають два джерела, ознайомлені з ходом перемовин, гендиректор компанії-розробника ChatGPT Сем Альтман переконує, що надання суспільству фінансової частки в компанії — це найкращий спосіб розділити вигоду від розвитку штучного інтелекту. Саме такий обсяг акцій він запропонував під час перших закритих зустрічей із представниками Білого дому.

За цим планом, аналогічну частку акцій мають передати й інші провідні ШІ-компанії США. Утім, наразі невідомо, чи погодяться на це конкуренти.

Надання уряду частки власності може допомогти розробникам налагодити добрі відносини з чиновниками. Для OpenAI це спроба пом'якшити політичний тиск у Вашингтоні, розділивши згенеровані технологією багатства з американцями. Наразі ШІ-лабораторії опинилися у дедалі складніших умовах: американське суспільство та політики все більше занепокоєні масштабним будівництвом дата-центрів, а також загрозою ШІ для робочих місць та кібербезпеки.

Через прискіпливий нагляд з боку уряду США OpenAI та її головний конкурент Anthropic нещодавно були змушені затримати релізи своїх нових моделей. Крім того, частина республіканців та радників президента Дональда Трампа виступають за значно жорсткіше регулювання галузі.

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Модель Аляски для Кремнієвої долини

Сем Альтман та інші топменеджери OpenAI пропонують, щоб кожен лідер американського ШІ-ринку (включаючи Anthropic, Google, Meta тощо) виділив 5% свого капіталу в структуру на зразок Постійного фонду Аляски (Alaska Permanent Fund). Це суверенний фонд, який інвестує нафтові доходи штату в акції та виплачує дивіденди місцевому уряду та безпосередньо жителям.

Такий крок може стати прецедентом. Наприклад, раніше Трамп публічно критикував керівника корпорації Intel, однак кардинально змінив риторику та підтримав американського виробника мікросхем після того, як держава отримала в ньому 10% акцій.

Джерела підкреслюють, що наразі «концептуальні» переговори між урядом та OpenAI перебувають на ранній стадії, і для реалізації будь-якої подібної угоди може знадобитися окремий закон від Конгресу. Проте самі дискусії вказують на реальний пошук механізму розподілу фінансових вигід від ШІ.

Політичний консенсус

Альтман веде активні переговори щодо цього питання безпосередньо з Дональдом Трампом, міністром торгівлі Говардом Латніком та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Цікаво, що останніми тижнями очільник OpenAI також спілкувався з відомим лівим сенатором-демократом Берні Сандерсом. Останній заходить ще далі й наполягає на тому, щоб через суверенний фонд передати у державну власність майже половину кожної американської ШІ-компанії.

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Раніше OpenAI та Anthropic вже натякали у своїх економічних маніфестах, що в майбутньому знадобляться суверенні фонди для розподілу акцій серед громадян. У квітні OpenAI пропонувала створити «суспільний фонд добробуту», який «забезпечить кожному громадянину — навіть тим, хто не інвестує у фінансові ринки — частку в економічному зростанні, що базується на ШІ».

У некомерційному крилі компанії, OpenAI Foundation, також зазначали, що у майбутньому, де пануватиме ШІ, «суспільству, ймовірно, знадобляться нові підходи, які дадуть людям стабільну частку в системах, що створюють цінність».

«Мета полягає не лише в тому, щоб підтримати людей під час економічних змін, коли рішення вже ухвалені, а в тому, щоб дати їм частку та право голосу у формуванні цих змін», — йшлося в офіційному блозі фонду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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