Українці стали позичати в МФО більші суми: середній кредит сягнув 9,2 тис. грн, а борги зросли до 32,3 млрд грн

4,2 млн договорів на 37,5 млрд грн уклали українці з мікрофінансовими організаціями за перше півріччя 2026 року за даними НБУ . Кількість мікрокредитів майже не змінилася за рік — близько 700 тисяч договорів щомісяця. Про це йдеться у повідомленні Опендатабот.

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Скільки заборгували перед МФО

Водночас українці стали позичати значно більші суми: середній розмір мікрокредиту зріс майже у 1,5 раза та сягнув 9,2 тисячі.

Загалом 32,3 млрд грн заборгували українці МФО. Це на 17% більше, ніж на початку 2026 року.

4 196 309 договорів з мікрофінансовими організаціями уклали українці за перше півріччя 2026 року. 37,5 млрд грн склала загальна сума таких позик.

Сума кредитів

При цьому брати більше мікропозик не стали — втім значно виросла середня сума такого кредиту. Так, 9 170 грн сягнув середній розмір мікрокредиту у другому кварталі 2026 року. Це майже у 1,5 раза більше, ніж у аналогічний період торік, коли середня позика становила близько 6 290 грн.

Загалом 32,32 млрд грн заборгували українці МФО станом на 1 липня поточного року. Лише від початку року борг вже збільшився на 4,7 млрд грн, або на 17%.

Після початку повномасштабної війни ситуація була протилежною: заборгованість за мікрокредитами скорочувалася та на кінець 2022 року опустилася до 8 млрд грн. Втім від початку 2023 року борг українців перед МФО почав знову зростати.

Десятка найбільших МФО країни

12,78 млрд грн доходу отримала десятка найбільших МФО країни за перше півріччя 2026 року. А 1,16 млрд грн склав їхній сукупний прибуток за цей період.

Найбільший дохід серед десятки отримала Укр Кредит Фінанс (CreditKasa) — 1,99 млрд грн, або близько 16% сукупного доходу топ-10. Водночас за прибутком лідирує Споживчий Центр (ШвидкоГроші) — 361,3 млн грн. Це майже третина сукупного прибутку десяти найбільших МФО.