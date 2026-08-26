Пенсії за рішеннями суду виплачуватимуть по-новому: що змінилося

19 серпня 2026 року уряд ухвалив постанову № 1046 «Деякі питання використання коштів бюджету Пенсійного фонду України на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання)», йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

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Постанова № 1046 визначає механізм розподілу коштів на виплату пенсій, які були перераховані на виконання рішень суду.

Також документ регулює погашення заборгованості з таких виплат за ретроспективними судовими рішеннями. Йдеться про суми, нараховані за період, що передує даті набрання рішенням суду законної сили.

Тобто нові правила стосуються випадків, коли пенсіонер через суд домігся призначення, перерахунку або доплати пенсії, а Пенсійний фонд має профінансувати відповідні виплати.

Як розподілятимуть кошти

Виплати здійснюватимуться пропорційно всім одержувачам пенсій за рішеннями суду.

До розподілу включатимуть тих осіб, дані яких внесені до електронних пенсійних справ і сформованого на їх підставі переліку пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, нарахованих на виконання судових рішень.

Такий перелік формуватиметься станом на 1 число місяця, що передує місяцю, в якому проводиться виплата.

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Виплати залежатимуть від бюджетних асигнувань

Пенсійні виплати за рішеннями судів фінансуватимуться в межах коштів, передбачених на ці цілі.

Йдеться про бюджетні асигнування в межах помісячного розпису державного бюджету, а також доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду України.

Водночас сума виплати не може перевищувати належну до виплати суму, яка обліковується у відповідному переліку.

Для кого передбачено мінімальну гарантію

Постанова окремо визначає правило для осіб, щодо яких судове рішення стосується безпосередньо зобов’язання призначити пенсію.

Під час пропорційного розподілу видатків щомісячний розмір виплат для таких осіб не може бути меншим за встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Це означає, що навіть за пропорційного розподілу коштів таким пенсіонерам має бути гарантовано мінімальний рівень щомісячної виплати.

Що це означає для пенсіонерів

Нові правила мають упорядкувати фінансування пенсійних виплат, які виникають після судових рішень.

Фактично уряд визначив, як саме Пенсійний фонд розподілятиме наявні кошти між усіма одержувачами, які мають право на виплати за рішеннями суду.

Для пенсіонерів це означає, що виплати за судовими рішеннями здійснюватимуться не довільно, а за встановленим механізмом — пропорційно, у межах передбаченого фінансування та з урахуванням сформованого переліку одержувачів.

Водночас повне погашення заборгованості залежатиме від обсягу коштів, які будуть передбачені на ці цілі у бюджеті Пенсійного фонду.