«Українське Дунайське пароплавство» втратило понад 90% частки ринку: у якому стані держперевізник

«Українське Дунайське пароплавство» (УДП), один із найбільших державних перевізників України, опинилося у дуже складній ситуації. Його частка на дунайському ринку скоротилася більш ніж у 10 разів, з понад 10% до менш ніж 1%. Про це йдеться в матеріалі Forbes-Україна.

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Ситуація особливо гостра на тлі нової хвилі атак РФ на чорноморські порти. У 2023 році, коли морський експорт був суттєво обмежений, через дунайські порти пройшло близько 32 млн тонн вантажів. Тепер роль Дунаю для українського експорту знову зростає, але УДП зустріло цей період із проблемами у флоті, фінансах та управлінні.

Що відбувається з УДП

За словами голови наглядової ради УДП Бенуа Плески, нинішній флот компанії може перевозити лише 1,5−2 млн тонн вантажів на рік. Після ремонту та модернізації цей показник можна збільшити до 2,5−3 млн тонн.

Серед проблем, на які звернула увагу наглядова рада:

Відсутність повноцінного аудиту. Компанія не проходила такого аудиту з 2021 року, а наглядова рада не отримала повної інформації про активи та фінансовий стан.

Компанія не проходила такого аудиту з 2021 року, а наглядова рада не отримала повної інформації про активи та фінансовий стан. Занепад флоту. Частина морських і пасажирських суден не працює та потребує значних інвестицій. На першому засіданні ради навіть пропонували продати окремі судна за ціною, близькою до вартості металобрухту.

Частина морських і пасажирських суден не працює та потребує значних інвестицій. На першому засіданні ради навіть пропонували продати окремі судна за ціною, близькою до вартості металобрухту. Слабка ринкова аналітика. Комерційний підрозділ, за словами Плески, взагалі не зміг надати раді достатньо даних про ринок і конкурентів.

Комерційний підрозділ, за словами Плески, взагалі не зміг надати раді достатньо даних про ринок і конкурентів. Проблеми з доступом до інформації. Члени наглядової ради заявляли про труднощі з отриманням необхідних документів та даних.

Наразі рада наполягає на незалежному аудиті та повній інвентаризації активів. Йдеться не лише про судна: за словами Плески, компанія досі перевіряє навіть інформацію про можливу нерухомість у Болгарії, яка може належати УДП.

Окреме питання — фінансування. У 2024 році ЄС виділив близько €50 млн екстреної допомоги на інфраструктурні потреби. За оцінкою наглядової ради, ці кошти могли б покрити до 70% потреб УДП, однак компанія не стала пріоритетним отримувачем фінансування.

Наглядова рада також пропонує змінити систему управління, а саме зменшити концентрацію повноважень у генерального директора та посилити роль колегіального правління.

Ситуацію вже почали розглядати й у Верховній Раді: там створили спеціальну робочу групу. Для України питання УДП набуває особливого значення, оскільки Дунай залишається одним із важливих маршрутів експорту в умовах війни.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, експорт зерна з Чорноморського регіону зіткнувся з новою логістичною проблемою. Рекордно низький рівень води в Дунаї обмежує перевезення через Румунію в момент, коли російські атаки змушують Україну частіше використовувати альтернативні маршрути.

Але проблема стосується не лише України. Румунські аграрії також стикаються з нестачею транспорту та дорожчим перевезенням власного зерна до Констанци.