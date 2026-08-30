Кабмін готує нові правила роботи для бізнесу й транспорту під час затяжних тривог

Уряд готує нові алгоритми роботи держави, бізнесу, транспорту та критичної інфраструктури під час тривалих повітряних тривог. Відповідні пропозиції планують представити на початку наступного тижня, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький після зустрічі з Президентом.

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Що відомо

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький на зустрічі з Президентом доповів про ситуацію з двох важливих питань:

Перше — на позачерговому засіданні Уряд ухвалить рішення про виділення з резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі.

Друге питання — адаптація роботи держави, столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак.

«За підсумками розширеної наради, яку я провів за участі Головнокомандувача, Міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу Президента та РНБО, напрацьовуємо конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов», — наголосив Сергій Корецький.

Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і підходи та алгоритми реагування мають змінюватися.

«Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах», — підкреслив Очільник Уряду.

Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози — без додаткових ризиків для безпеки.

За словами Сергія Корецького, усі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом. Необхідні пропозиції планують сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації.