Акції BYD падають на тлі зниження прибутку за перше півріччя

Акції BYD Co впали в понеділок після того, як китайський виробник електромобілів зафіксував зниження прибутку на 20% за перше півріччя 2026 року на тлі конкуренції, що посилюється, на внутрішньому ринку. Про це пише Investing.

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Як змінилася вартість акцій

BYD подешевшав на 5,8% — до $86,65, ставши одним з головних факторів тиску на індекс Hang Seng, який знизився на 0,4%.

Найбільший у світі виробник електромобілів за обсягом поставок повідомив, що чистий прибуток за шість місяців, що завершилися 30 червня, знизився на 20,5% у річному вираженні — до 12,33 млрд юанів ($1,83 млрд), а виручка впала на 7,1% — до 344,.

Незважаючи на те, що компанія отримала прибуток за підсумками другого кварталу (квітень-червень), результати першого півріччя в цілому свідчать про поступове зниження рентабельності на тлі жорсткої конкуренції на основному внутрішньому ринку.

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Що відбувається на ринку Китаю

Ринок електромобілів Китаю планомірно скорочується протягом останнього року після того, як Пекін скасував низку ключових субсидій на обмін старих автомобілів, а внутрішні споживачі також скоротили витрати. В результаті виробники електромобілів стали агресивно знижувати ціни для стимулювання попиту, що, своєю чергою, негативно позначилося на маржі.

BYD позначив вихід на міжнародні ринки як такий великий драйвер зростання. За підсумками першого півріччя 2026 року закордонний виторг компанії перевищив доходи від операцій на внутрішньому ринку.

BYD заробив 181,27 млрд юанів на закордонних операціях, що становить понад 52% від виторгу за перше півріччя.