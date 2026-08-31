Взаємні удари по логістиці завдають Україні та росії неспівмірних збитків, але прямий економічний ефект — лише частина рівняння. Інвестиційний банкір Сергій Фурса розмірковує, чи здатні атаки на російські маркетплейси прискорити виснаження економіки агресора та якою ціною ця стратегія обходиться українському бізнесу.
31 серпня 2026, 11:10
Економіка ударів: чи справді атаки на російські склади виснажують росію
Знов тривога. Знов палає склад.
Завжди є спокуса замінити аналітику позицією. Це добре для позиціонування у війні. Але погано для прийняття рішень.
Завжди є спокуса замінити аналітику позицією. Це добре для позиціонування у війні. Але погано для прийняття рішень.
От, наприклад можна зайняти позицію, що росіяни 5 років били по українських складах і тому наша стратегія ударів по вайлберіз і тепер Азону нічого не змінила.
Можна. Але це буде помилкою.
І так, росіяни агресори, і вони почали атакувати тил України першими. І так, склади потрапляли під удар всі роки.
Але ж якщо просто порівняти кількість уражених складів за проміжок часу, то стане зрозумілим, що ця логіка не працює. До цього склади (продуктова і не тільки логістика) були супутніми цілями для росіян. А зараз стали пріоритетними. В результаті втрати бізнесу, що представляє цю галузь, зросли на порядок.
Те саме відбулось з портами.
Це треба визнати. Навіть якщо вже нічого змінити не можна.
А от далі можна починати дискусію. Щоб визначитись, чи це добра стратегія. Хотілось би, щоб це принаймні була свідома стратегія.
Бо з одного боку, втрати від ударів по впливу на нашу чи російську економіку не співставні, бо з одного боку російська економіка в 10 разів більша. І, відповідна, втрата чогось, обʼєкта, бізнесу чи прибутку, що коштує однаково, має на нашу економіку вплив в 10 разів більший. Плюс, спроможність росіян наносити ураження також значно вищі. І розмови про «відключити світло в москві» ми можемо залишити фантазерам.
Але є інший бік.
По-перше, кількість російських ракет чи дронів не змінюється. Тобто росіяни не запускають більше ракет чи дронів через наші удари. Вони змінюють пріоритети. Тобто коли палає склад, він палає замість чогось іншого. І ми не знаємо ці цілі. І тут ми маємо класичний приклад недостатності інформації для висновків. Тобто може бути гіпотетичний сценарій, коли українська влада дізнається, що росіяни запланували серію ударів, які будуть нам дуже дошкульними. І ми спеціально провокуємо їх ударами по вайлберіз і озону, щоб вони переключились. Малоймовірно, скажете ви? Безумовно. Але теоретично можливо.
Тут важко спиратись і чисто на економічний ефект. Бо дійсно втрати від ударів по складах може бути більше в економічному вимірі. Але альтернативний обʼєкт, який би росіяни уразили, міг би мати більшу важливість для фронту. То ж коли страждає тил, а виграє фронт, то це хороший розмін. Хоча з цим точно не будуть згодні власники цих складів. І якщо держава свідомо йде на цей розмін, то має якось полегшити удар по бізнесу.
Хоча з іншого боку важко порахувати ціну ударів росіян в той момент, коли вони бʼють по портах. Бо там основні втрати не від самого удару, а від паралізованого експорту.
Другий момент. Підтримка. Україна виживає за рахунок підтримки. Яка і живить нашу економіку. В країну заливаються мільярди євро, що є основним економічним стимулом і фактором збереження макро стабільності. Далі ці гроші розподіляються якось всередині. І створюють платоспроможній попит. На який реагує бізнес. Поки гроші є, ніяких дефіцитів і голоду не буде. Бо бізнес, мета якого заробити гроші, адаптується, перебудує логістику і все одно доставить товар до споживача.
В Росії ж підтримки немає. То ж вона не може компенсувати навіть менші втрати. І це наближає виснаження російської економіки. Варто нагадати, що у нас йде війна на виснаження. Але в росії може виснажитись економіка, а в Україні людський капітал. Таким чином всі кроки, які можуть прискорити виснаження росії, і не впливають саме на український людський капітал, можуть бути доречними.
Але тут ми впираємось в те, чи прискорюють удари по вайлберіз виснаження російської економіки. І відразу скажемо, що не буде хвилі банкрутство. Російський уряд перекладає фінансовий тягар на Центральний банк, фактично трошки прискорюючи друкарський верстат. Через прокладку банків Центральний Банк росії згладжує удар саме по бізнесу. То ж ефект ударів розчиняється в головному масштабному виклику для росії — дефіцит бюджету і єдиний спосіб його фінансувати. Друкарський верстат. Але коли друкуєш трильйони чи важливо, що тобі треба додатково додрукувати мільярди? Питання риторичне.
І чим довше триває війна, тим більше сама війна виснажує російську економіку. Бо війна це дуже дорого. І гроші в тумбочці закінчились. І щоб фінансувати війну треба руйнувати основу фінансової стабільності. І процес вже пішов. І буде йти й без наших ударів по маркетплейсах. Які якщо і прискорюють його, то в межах похибки.
То ж прямий ефект від ударів по російських складах незначний. Втрати оцінюються десь на 0,3 відсотка від ВВП. По максимуму. Але є ще когнітивна війна. І надія, що ці удари вплинуть на настрої росіян, а настрої вплинуть на економічну поведінку. І тут ми знов впираємось в неможливість порахувати. Бо настрої росіян останній рік постійно погіршуються. І це призводить, вже призводить, до значних економічний наслідків. Відтік ліквідності з банківської системи, рекордне зниження інвестицій бізнесом, рекордний відток капіталу.
Але переважно цим настроям росіяни завдячують своєму керівництву. адекватність якого продовжує падати, зменшуючись як льодовий покрив північного океану, де білі ведмеді ховаються від косаток. Чи доєднались пожежі складів (і черги на заправках) до цього? Певно так. Але як сильно і чи мало це значний вплив — невідомо.
І так, дуже багато апеляцій до російської економіки. Але ж не до здатності росіян скинути диктатора через запит на справедливість ми можемо апелювати.
Що подобається, так це те, що російські удари виглядають емоційною реакцією. І це завжди програшна стратегія. Як молодий боксер, що втрачає голову, стає легкою здобиччю боксера досвідченого. Але тут важливо, щоб наші удари були продуманою стратегією, а не яскравою ідеєю для позитивних емоцій виборців. А тут ми також не знаємо що було насправді. І можемо тільки сподіватись…
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Є сподівання на те, що російська економіка врешті-решт надірветься і почнеться перегляд вартості війни або банально відсутність фінансів на її продовження в нинішніх масштабах, але коли це відбудеться ніхто не скаже.
В комментарии к статье месячной давности о том, как атаки на Вайлдбериз уничтожат малый бизнес в РФ, я полагал, что через пару месяцев антикриз после ответных ударов РФ будет о том, что такие удары только усилят украинский экономический потенциал (https://minfin.com.ua/ua/2026/07/24/178358370/#com4855446).
Уважаемый автор не подвёл:
«Украина выживает за счет поддержки. Которая и питает нашу экономику. В страну вливаются миллиарды евро … бизнес, цель которого — заработать деньги, адаптируется, перестроит логистику и все равно доставит товар потребителю.» — российские удары просто заставят бизнес адаптироваться и стать сильнее. Прогнозируемо.
Но автор пошел дальше и выдал ещё более прекрасное:
«Во-первых, количество российских ракет или дронов не меняется. То есть россияне не запускают больше ракет или дронов из-за наших ударов.» — а откуда эта информация? Количество запущенных ракет перестало публиковаться. Так что может и не меняется, а может и меняется.
«альтернативный объект, который поразили бы россияне, мог бы иметь большее значение для фронта. Так что когда страдает тыл, а выигрывает фронт, то это хороший размен» — тоже великолепный антикриз. Следует ли из него сделать вывод о том, что раз Украина бьет по Вайлдбериз, то все российские военные цели уже поражены? Или таким образом Украина тоже меняет приоритеты, подыгрывая российскому фронту?
Було б непогано його оцінити.
І вираз
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І, відповідна, втрата чогось, обʼєкта, бізнесу чи прибутку, що коштує однаково, має на нашу економіку вплив в 10 разів більший.
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не зовсім коректрий. В деяких випадках навпаки.
Теж було бнепогано це проаналізувати.