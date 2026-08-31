Середня пенсія жінок в Україні залишається суттєво нижчою, ніж у чоловіків. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Пенсії жінок в Україні суттєво нижчі за чоловічі — Гетманцев
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Станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії за віком у солідарній системі становив близько 5,5 тис. грн у жінок проти 7,5 тис. грн у чоловіків.
За словами нардепа, причини такого розриву формуються протягом усього трудового життя: це нижчі зарплати, перерви в роботі через догляд за дітьми чи родичами, а також зайнятість у менш оплачуваних сферах.
Пенсійна система, за його словами, не здатна сама усунути ці причини, але повинна мінімізувати їхні наслідки.
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Що пропонує Гетманцев
Одним із важливих елементів комплексної пенсійної реформи, на думку Гетманцева, має стати гарантований мінімальний рівень пенсійного забезпечення. У своїх пропозиціях до Бюджетної декларації він запропонував встановити мінімальну пенсію поетапно:
- 6,5 тис. грн у 2027 році;
- 8 тис. грн у 2028 році;
- 10 тис. грн у 2029 році.
За словами Гетманцева, таке підвищення дозволить насамперед краще захистити людей, у яких пенсія сформувалася нижчою через невисокі доходи або періоди сплати мінімальних внесків, а це переважно саме та категорія пенсіонерів, серед яких найбільше жінок.
Нагадаємо
Як повідомляв Мінфін, українцям варто починати формувати власні пенсійні накопичення за 20−30 років до виходу на пенсію, а не відкладати це питання до 45−55 років. Про це голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк.
За його словами, довгострокові заощадження мають стати одним із джерел фінансової незалежності людини у старшому віці.
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