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31 серпня 2026, 10:54

Пенсії жінок в Україні суттєво нижчі за чоловічі — Гетманцев

Середня пенсія жінок в Україні залишається суттєво нижчою, ніж у чоловіків. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Середня пенсія жінок в Україні залишається суттєво нижчою, ніж у чоловіків.

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Станом на 1 січня 2026 року середній розмір пенсії за віком у солідарній системі становив близько 5,5 тис. грн у жінок проти 7,5 тис. грн у чоловіків.

За словами нардепа, причини такого розриву формуються протягом усього трудового життя: це нижчі зарплати, перерви в роботі через догляд за дітьми чи родичами, а також зайнятість у менш оплачуваних сферах.

Пенсійна система, за його словами, не здатна сама усунути ці причини, але повинна мінімізувати їхні наслідки.

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Що пропонує Гетманцев

Одним із важливих елементів комплексної пенсійної реформи, на думку Гетманцева, має стати гарантований мінімальний рівень пенсійного забезпечення. У своїх пропозиціях до Бюджетної декларації він запропонував встановити мінімальну пенсію поетапно:

  • 6,5 тис. грн у 2027 році;
  • 8 тис. грн у 2028 році;
  • 10 тис. грн у 2029 році.

За словами Гетманцева, таке підвищення дозволить насамперед краще захистити людей, у яких пенсія сформувалася нижчою через невисокі доходи або періоди сплати мінімальних внесків, а це переважно саме та категорія пенсіонерів, серед яких найбільше жінок.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, українцям варто починати формувати власні пенсійні накопичення за 20−30 років до виходу на пенсію, а не відкладати це питання до 45−55 років. Про це голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк.

За його словами, довгострокові заощадження мають стати одним із джерел фінансової незалежності людини у старшому віці.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
BigBend
BigBend
31 серпня 2026, 11:08
#
Так і працюють вони суттєво менше і гірше. Все логічно.
+
+15
vfp
vfp
31 серпня 2026, 12:43
#
Матері своїй про це скажи
+
0
gorobezus
gorobezus
31 серпня 2026, 13:28
#
Скорее на более низкооплачиваемой работе или неофициальной. Учитывая что большая часть сферы услуг сидит на едином налоге или вообще неофициально пашет, а большая часть тамошних работников — женщины. Плюс следует учитывать чей труд у нас хорошо оплачивается — это либо работа из серии страх-ужас либо супер-спецы, женщины в этих категориях встречаются редко.
+
0
norma3
norma3
31 серпня 2026, 15:01
#
Жінки , які зараз існують на мізерні пенсіі приводили в цей світ дітей, обслуговували сім,ю і тримали шлюб. Пропоную підвищити пенсіі тільки жінкам.
+
0
norma3
norma3
31 серпня 2026, 15:06
#
Жінки, які зараз існують на мізерні пенсіі приводили в цей світ дітей, обслуговували сім,ю, тримали шлюб. Пропоную підняти пенсіі тільки жінкам.
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