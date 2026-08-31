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31 серпня 2026, 9:42

Україна увійшла до числа ключових defense-tech ринків Європи

Україна увійшла до групи оборонно-технологічних ринків Європи, що найбільш швидко розвиваються, разом із Фінляндією та Естонією, а за обсягом залучених прямих іноземних інвестицій у сектор Space & Defence за період із січня 2021 року до листопада 2025 року посіла третє місце серед розглянутих європейських країн. Про це свідчить дослідження Colliers Defence Deployment: How Europe’s military build-up and transformation reshapes property demand, проаналізоване аналітичним центром Experts Club.

Україна увійшла до групи оборонно-технологічних ринків Європи, що найбільш швидко розвиваються, разом із Фінляндією та Естонією, а за обсягом залучених прямих іноземних інвестицій у сектор Space & Defence за період із січня 2021 року до листопада 2025 року посіла третє місце серед розглянутих європейських країн.

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Рейтинг країн за рівнем розвитку defense tech за класифікацією Colliers:

Tier 1 — європейські лідери:

  1. Велика Британія
  2. Німеччина
  3. Франція
  4. Туреччина

Tier 2 — високотехнологічні спеціалізовані ринки:

  1. Швеція

  2. Італія

  3. Іспанія

  4. Норвегія

  5. Польща

Tier 3 — швидкозростаючі disruptors:

10−12. Фінляндія, Естонія та Україна

Усередині кожного рівня Colliers не присвоює країнам окремі місця, тому позиції 10−12 для третьої групи є умовним відображенням трирівневої класифікації, а не офіційним ранжуванням України відносно Фінляндії чи Естонії.

Автори дослідження характеризують Велику Британію та Францію як складні розвинені військові держави, Німеччину — як інженерну основу європейської промисловості, а Туреччину — як виробника масштабованих технологій, що швидко зростає та вже перевірених у бойових умовах.

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Друга група спеціалізується на окремих високотехнологічних напрямах — сенсорах, аерокосмічних технологіях, військово-морських системах, ракетній техніці та міжнародних оборонних програмах.

Україну, Фінляндію та Естонію Colliers виділяє саме за швидке зростання нових технологічних компетенцій. При цьому про Україну у звіті йдеться окремо: країна названа одним із провідних європейських defense-tech ринків у сфері технологій, що розвиваються безпосередньо під впливом бойового досвіду, насамперед безпілотників, штучного інтелекту, радіоелектронної боротьби та автономних систем.

Ще сильніша позиція України помітна в окремому рейтингу Colliers за прямими іноземними інвестиціями.

На підставі даних fDi Markets компанія проаналізувала вкладення у галузі Space & Defence у країнах Emerging and Western Europe за січень 2021 — листопад 2025 року.

За величиною стовпців опублікованого Colliers рейтингу перша десятка виглядає таким чином:

1. Велика Британія
2. Румунія
3. Україна
4. Франція
5. Латвія
6. Німеччина
7. Литва
8. Північна Македонія
9. Польща
10. Болгарія

Далі розташувалися Італія, Люксембург, Бельгія, Іспанія, Фінляндія, Туреччина, Португалія, Угорщина, Швеція, Нідерланди, Ірландія, Норвегія, Чехія,Данія, Словаччина та низка інших країн.

Таким чином, Україна у дослідженні Colliers є третім найбільшим отримувачем FDI у Space & Defence серед розглянутих європейських ринків, поступаючись лише Великій Британії та Румунії та випереджаючи Францію і Німеччину.

При цьому Colliers у графіку не наводить поруч із країнами точні грошові значення інвестицій, тому Experts Club вважає коректним використовувати саме позицію в рейтингу, не переводячи висоту стовпців графіка у приблизні суми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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