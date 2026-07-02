Україна відкриває експорт defense tech: хто отримає доступ

Уряд запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій. Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

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Що це означає

20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% — від експорту комплектуючих спрямовуватимуться до спецфонду держбюджету на розвиток українського ОПК.

Мінімальна сума контракту для готових виробів — від 15 млн грн. Для комплектуючих це обмеження не діє.

Новий механізм діятиме протягом воєнного стану.

«Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі Drone Deal. Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом», — заявила Свириденко.

Якщо виробник підтвердить спроможність одночасно виконати державний та експортний контракти, він зможе здійснювати експорт, наголосила премʼєрка.

У дозволі може бути відмовлено, якщо Міноборони чи інший державний замовник планує закупити ці товари для потреб оборони України або якщо товар включено до Переліку критичних товарів.

Міноборони щоквартально оновлюватиме перелік критичних товарів і технологій, а МЗС — перелік держав, до яких дозволений експорт.

Українські технології передаватимуться без відчуження прав інтелектуальної власності, із контролем використання та реекспорту.

Як уточнив Федоров, тепер країни-партнери Drone Deal, з якими Україна має відповідні міжурядові домовленості, отримають можливість закуповувати українське озброєння, технології та працювати безпосередньо з українськими виробниками.

Розгляд заявок на експорт від виробників розглядатимуть до 30 днів.