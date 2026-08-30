Дефіцит валюти порівняно із серпнем 2025 року зріс на 101%

З початку літа 2026 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку $14,7 млрд . Це більше, ніж обсяг валюти , який НБУ продав на ринку за понад сім років — із січня 2015 року по лютий 2022 року включно. Тоді інтервенції становили $14,35 млрд . Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Дефіцит валюти зріс удвічі проти минулого року

У серпні загальний середньодобовий дефіцит валюти на ринку, з урахуванням міжбанку та готівкового сегмента, становив $191 млн. Це на 10,3% більше, ніж місяцем раніше.

Порівняно із серпнем 2025 року дефіцит зріс на 101%. Це свідчить, що структурна проблема на валютному ринку зберігається.

Серпень може стати третім рекордним місяцем інтервенцій

У серпні валютні інтервенції НБУ оцінюються у $4,83 млрд. Для порівняння, у липні регулятор продав валюти на $4,79 млрд. Таким чином, серпень може стати третім рекордним місяцем за обсягом валютних інтервенцій.

Рекордна серія триває сім тижнів

Серпень увійшов у серію із семи тижнів поспіль, коли НБУ продає на ринку понад $1 млрд щотижня.

Такі обсяги інтервенцій свідчать про високий попит на валюту та потребу регулятора постійно згладжувати дисбаланси на міжбанку.

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Що тиснуло на валютний ринок у серпні

Серед головних факторів серпня в огляді названо:

обвал морського експорту, ефект якого проявився повністю;

удари по складах і логістиці як новий фронт тиску;

зупинки гірничо-збагачувальних комбінатів у металургії;

фактично нульове зростання ВВП за перше півріччя на тлі рекордного імпорту;

зовнішнє фінансування, яке надходить, але умови його отримання стають жорсткішими.

Що це означає

Валютний ринок залишається під значним тиском через дисбаланс між попитом і пропозицією валюти.

Попит на валюту підтримується імпортом, критичними закупівлями та потребами бізнесу, тоді як пропозиція обмежується проблемами з експортом, логістикою та виробництвом.

У таких умовах НБУ змушений покривати дефіцит значними інтервенціями, що допомагає стримувати курсові коливання, але водночас збільшує навантаження на міжнародні резерви.