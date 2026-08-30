Дефіцит валюти порівняно із серпнем 2025 року зріс на 101%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 серпня 2026, 14:15

Дефіцит валюти порівняно із серпнем 2025 року зріс на 101%

З початку літа 2026 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку $14,7 млрд. Це більше, ніж обсяг валюти, який НБУ продав на ринку за понад сім років — із січня 2015 року по лютий 2022 року включно. Тоді інтервенції становили $14,35 млрд. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

З початку літа 2026 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку $14,7 млрд.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дефіцит валюти зріс удвічі проти минулого року

У серпні загальний середньодобовий дефіцит валюти на ринку, з урахуванням міжбанку та готівкового сегмента, становив $191 млн. Це на 10,3% більше, ніж місяцем раніше.

Порівняно із серпнем 2025 року дефіцит зріс на 101%. Це свідчить, що структурна проблема на валютному ринку зберігається.

Серпень може стати третім рекордним місяцем інтервенцій

У серпні валютні інтервенції НБУ оцінюються у $4,83 млрд. Для порівняння, у липні регулятор продав валюти на $4,79 млрд. Таким чином, серпень може стати третім рекордним місяцем за обсягом валютних інтервенцій.

Рекордна серія триває сім тижнів

Серпень увійшов у серію із семи тижнів поспіль, коли НБУ продає на ринку понад $1 млрд щотижня.

Такі обсяги інтервенцій свідчать про високий попит на валюту та потребу регулятора постійно згладжувати дисбаланси на міжбанку.

Читайте також: НБУ продовжує заливати ринок валютою: за тиждень продано $1,27 млрд

Що тиснуло на валютний ринок у серпні

Серед головних факторів серпня в огляді названо:

  • обвал морського експорту, ефект якого проявився повністю;
  • удари по складах і логістиці як новий фронт тиску;
  • зупинки гірничо-збагачувальних комбінатів у металургії;
  • фактично нульове зростання ВВП за перше півріччя на тлі рекордного імпорту;
  • зовнішнє фінансування, яке надходить, але умови його отримання стають жорсткішими.

Що це означає

Валютний ринок залишається під значним тиском через дисбаланс між попитом і пропозицією валюти.

Попит на валюту підтримується імпортом, критичними закупівлями та потребами бізнесу, тоді як пропозиція обмежується проблемами з експортом, логістикою та виробництвом.

У таких умовах НБУ змушений покривати дефіцит значними інтервенціями, що допомагає стримувати курсові коливання, але водночас збільшує навантаження на міжнародні резерви.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами