З початку літа 2026 року Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку $14,7 млрд. Це більше, ніж обсяг валюти, який НБУ продав на ринку за понад сім років — із січня 2015 року по лютий 2022 року включно. Тоді інтервенції становили $14,35 млрд. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Дефіцит валюти порівняно із серпнем 2025 року зріс на 101%
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Дефіцит валюти зріс удвічі проти минулого року
У серпні загальний середньодобовий дефіцит валюти на ринку, з урахуванням міжбанку та готівкового сегмента, становив $191 млн. Це на 10,3% більше, ніж місяцем раніше.
Порівняно із серпнем 2025 року дефіцит зріс на 101%. Це свідчить, що структурна проблема на валютному ринку зберігається.
Серпень може стати третім рекордним місяцем інтервенцій
У серпні валютні інтервенції НБУ оцінюються у $4,83 млрд. Для порівняння, у липні регулятор продав валюти на $4,79 млрд. Таким чином, серпень може стати третім рекордним місяцем за обсягом валютних інтервенцій.
Рекордна серія триває сім тижнів
Серпень увійшов у серію із семи тижнів поспіль, коли НБУ продає на ринку понад $1 млрд щотижня.
Такі обсяги інтервенцій свідчать про високий попит на валюту та потребу регулятора постійно згладжувати дисбаланси на міжбанку.
Читайте також: НБУ продовжує заливати ринок валютою: за тиждень продано $1,27 млрд
Що тиснуло на валютний ринок у серпні
Серед головних факторів серпня в огляді названо:
- обвал морського експорту, ефект якого проявився повністю;
- удари по складах і логістиці як новий фронт тиску;
- зупинки гірничо-збагачувальних комбінатів у металургії;
- фактично нульове зростання ВВП за перше півріччя на тлі рекордного імпорту;
- зовнішнє фінансування, яке надходить, але умови його отримання стають жорсткішими.
Що це означає
Валютний ринок залишається під значним тиском через дисбаланс між попитом і пропозицією валюти.
Попит на валюту підтримується імпортом, критичними закупівлями та потребами бізнесу, тоді як пропозиція обмежується проблемами з експортом, логістикою та виробництвом.
У таких умовах НБУ змушений покривати дефіцит значними інтервенціями, що допомагає стримувати курсові коливання, але водночас збільшує навантаження на міжнародні резерви.
Коментарі