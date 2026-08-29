НБУ продовжує заливати ринок валютою: за тиждень продано $1,27 млрд

Національний банк України вже сім тижнів поспіль продає на міжбанківському валютному ринку понад $1 млрд на тиждень. Такої тривалої серії валютних інтервенцій обсягом понад $1 млрд щотижня раніше не фіксувалося. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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За минулий тиждень НБУ продав на міжбанку $1,27 млрд. Це на 6,5% більше, ніж тижнем раніше, і є найвищим показником за останні дев’ять тижнів.

Серпень може стати третім рекордним місяцем

За попередніми оцінками, у серпні валютні інтервенції НБУ можуть становити близько $4,83 млрд.

Для порівняння, у липні регулятор продав валюти на $4,79 млрд.

Таким чином, серпень може стати третім рекордним місяцем за обсягом валютних інтервенцій НБУ.

За словами Шевчишина, за літо 2026 НБУ продав на міжбанку 14,7 млрд дол.

«Це більше ніж НБУ залив в ринок за більше ніж 7 років — з січня 2015 по лютий 2022 включно (14.35 млрд дол)», — написав Шевчишин.

Що це означає

Високі обсяги інтервенцій свідчать про збереження значного попиту на валюту на міжбанківському ринку.

НБУ продовжує продавати валюту для згладжування курсових коливань та підтримання контрольованої ситуації на валютному ринку.

Водночас тривала серія інтервенцій понад $1 млрд на тиждень демонструє, що тиск на валютний ринок залишається високим.