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30 серпня 2026, 13:32

Вересень може стати складним для гривні: що буде з курсом долара та євро

У вересні 2026 року на валютному ринку України може посилитися тиск на гривню через накопичення негативних факторів, збереження дисбалансів на міжбанку та високий попит на валюту. Про це йдеться у валютному прогнозі фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

У вересні 2026 року на валютному ринку України може посилитися тиск на гривню через накопичення негативних факторів, збереження дисбалансів на міжбанку та високий попит на валюту.

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За його оцінкою, історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти.

Попит на валюту зберігатиметься

За прогнозом аналітика, попит на валюту залишатиметься високим через імпорт товарів, а також потреби критичного імпорту — для оборонно-промислового комплексу, військових, енергетики, логістики та закупівлі пального.

Окремим фактором стане сезонність перед початком опалювального сезону.

Населення, на тлі девальваційних очікувань та загального негативного інформаційного фону, може нарощувати попит на валюту й за можливості притримувати її продаж. Однією з причин можуть бути майбутні ризики релокації на зимовий період.

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Що стримуватиме гривню

Стримуючими факторами для валютного ринку залишаються інфляційний тиск, який зменшує вільний ресурс населення для купівлі валюти, а також активна позиція Національного банку на міжбанку.

НБУ продовжує проводити регулярні значні валютні інтервенції, попри вимивання коштів із золотовалютних резервів.

Головні питання вересня

Серед основних питань для валютного ринку у вересні аналітик називає:

  • коли накопичений негатив може змусити НБУ перейти до послаблення гривні;
  • чи зможе євро через світові тенденції стримувати зростання долара;
  • наскільки стабільно надходитиме зовнішня допомога восени та взимку;
  • як розвиватиметься ескалація, мобілізація в РФ і взаємні обстріли.

Базовий сценарій

Базовий сценарій, якому аналітик відводить 65% ймовірності, передбачає подальше погіршення економічної ситуації та перехід долара в зону 45 грн із розширенням курсового діапазону.

За цим сценарієм готівковий долар може вийти на рівень 45,20−46,00 грн.

Готівковий євро прогнозується в діапазоні 51,20−52,50 грн. Широкий коридор пояснюється невизначеністю щодо пари EUR/USD, яка в першій половині вересня може перебувати під тиском.

Оптимістичний сценарій

Оптимістичний сценарій має 15% ймовірності.

Він можливий за умови часткового відновлення морського експорту, зменшення черги на Дунаї, ритмічного надходження зовнішнього фінансування, зокрема очікуваного траншу ЄС, зниження інтенсивності ударів та падіння цін на нафту.

Також для цього сценарію важливо, щоб після виборів у РФ не відбулося нової масштабної хвилі ескалації, а курс EUR/USD залишався високим — у діапазоні 1,16−1,18+.

У такому разі НБУ матиме можливість ще певний час утримувати долар біля поточних рівнів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
BatonUA
BatonUA
30 серпня 2026, 15:16
#
45+ це дискредитація президента і кримінальна справа для Пишного
+
0
kadaad1988
kadaad1988
30 серпня 2026, 15:26
#
Это должно быть криминальным делом для всех, кто был у власти, в парламенте после майдана 2014-го!
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