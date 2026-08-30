Що буде з курсом долара та євро наприкінці серпня — на початку вересня? Цього тижня валютний ринок опиниться під впливом одразу кількох сильних факторів: війни між США та Іраном, ситуації в Ормузькій протоці, високих цін на нафту, очікувань щодо подальших кроків ФРС та ЄЦБ і нових сигналів від американської економіки.
30 серпня 2026, 11:20
Готуємося до стрибків цін на долар та золото? Що буде з курсом цього тижня (відео)
Водночас усередині країни на валютний ринок тиснутимуть завершення місяця, попит населення на валюту та скорочення валютної виручки через обстріли портової й складської інфраструктури.
- Чи може долар наблизитися до 45,20 грн?
- Скільки коштуватиме євро?
- Чи залишиться нафта вище $85 за барель? І
- Що відбуватиметься із золотом та сріблом — дивіться у новому прогнозі.
Джерело: Мінфін
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