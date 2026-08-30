Готуємося до стрибків цін на долар та золото? Що буде з курсом цього тижня (відео)

Що буде з курсом долара та євро наприкінці серпня — на початку вересня? Цього тижня валютний ринок опиниться під впливом одразу кількох сильних факторів: війни між США та Іраном, ситуації в Ормузькій протоці, високих цін на нафту, очікувань щодо подальших кроків ФРС та ЄЦБ і нових сигналів від американської економіки.