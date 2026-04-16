З 1 травня Пенсійний фонд перерахує субсидії: деталі

З 1 травня 2026 року Пенсійним фондом України буде проведено автоматичний перерахунок субсидій. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Що це значить?

Для більшості одержувачів перепризначення відбудеться без особистого звернення, за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України.

Водночас серед одержувачів є певні категорії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації. Заяву потрібно подати:

тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні або її розмір становив «0»;

у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають і сплачують житлово-комунальні послуги;

якщо в помешканні проживає менша кількість осіб ніж зареєстровано;

якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

Подати документи до Пенсійного фонду можна:

поштою або особисто до будь-якого з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через вебпортал ПФУ (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток «Пенсійний фонд»;

через портал Дія (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»);

у центрах надання адміністративних послу (ЦНАП);

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Також нагадаємо, якщо заяву подано протягом травня або червня, субсидія призначається з початку неопалювального періоду.