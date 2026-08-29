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29 серпня 2026, 12:36

Доступне житло стає ще менш доступним: як зростання цін б’є по ВПО

У ІІ кварталі 2026 року житло в Україні було на 19,6% дорожчим, ніж у ІІ кварталі минулого року. Лише за три місяці ціни зросли на 3,8%. Про це пише Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев з посиланням на дані Державної служби статистики.

У ІІ кварталі 2026 року житло в Україні було на 19,6% дорожчим, ніж у ІІ кварталі минулого року.

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На первинному ринку житло у річному вимірі подорожчало на 20,5%, на вторинному — на 19,3%.

Для порівняння, річна інфляція у липні становила 7,7%. Отже, ціни на нерухомість зростають значно швидше, ніж загальний рівень споживчих цін.

Найскладніше — для людей, які втратили житло через війну

Зростання вартості нерухомості особливо відчутне для людей, які через війну втратили власний дім або були змушені переїхати.

За даними Міжнародної організації з міграції, станом на червень кожна п’ята сім'я внутрішньо переміщених осіб переїхала у житло нижчої якості. Ще 17% ВПО затримують оплату оренди.

Це свідчить, що для багатьох переселенців житлове питання залишається не лише соціальною, а й фінансовою проблемою.

Частина ВПО не має доступу до свого житла

За результатами опитування УВКБ ООН та Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, 57% ВПО повідомили, що їхнє житло повністю або частково зруйноване чи недоступне через тимчасову окупацію.

Водночас 56% опитаних заявили про перешкоди в доступі до державної компенсації.

У таких умовах державна допомога з орендою може бути тимчасовим рішенням, але вона не вирішує житлову проблему у довгостроковій перспективі. Особливо для тих людей, чиє житло зруйноване або залишається на тимчасово окупованій території.

Потрібна програма доступного житла

На тлі швидкого зростання цін на нерухомість і складної ситуації з житлом для переселенців актуальним стає питання запуску масштабної державної програми доступного житла.

Йдеться про механізм, який має дати людям реальну можливість придбати власне житло та будувати майбутнє в Україні.

Проєкт концепції такої програми нещодавно обговорили з представниками Світового банку. Її мета — створити довгострокове рішення для українців, які через війну втратили дім або не можуть самостійно придбати житло на ринкових умовах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
29 серпня 2026, 13:22
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Барыгам-застройщикам пофиг на людей для них главное нажива.
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