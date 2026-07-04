НБУ презентував лімітовану монету зі Статуєю Свободи та «Батьківщиною-матір’ю»

Національний банк випустив срібну пам'ятну монету «250 років із дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки». Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Що відомо про монету

Монету презентували під час урочистостей Посольства США в Україні з нагоди 250-річчя проголошення незалежності США.

Номінал монети 10 грн. Вона виготовлена зі срібла, маса 31,1 г, тираж — 3 тис. штук.

На аверсі зображений стилізований фрагмент прапора США та слова «Многії літа!». На реверсі — Статуя Свободи й монумент «Батьківщина-мати» із символічним вогнем свободи.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.