Національний банк випустив срібну пам'ятну монету «250 років із дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки». Про це повідомляє пресслужба НБУ.
4 липня 2026, 9:01
НБУ презентував лімітовану монету зі Статуєю Свободи та «Батьківщиною-матір’ю»
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Що відомо про монету
Монету презентували під час урочистостей Посольства США в Україні з нагоди 250-річчя проголошення незалежності США.
Номінал монети 10 грн. Вона виготовлена зі срібла, маса 31,1 г, тираж — 3 тис. штук.
На аверсі зображений стилізований фрагмент прапора США та слова «Многії літа!». На реверсі — Статуя Свободи й монумент «Батьківщина-мати» із символічним вогнем свободи.
Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.
Джерело: Мінфін
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