Президента олімпійського комітету Польщі затримали через крипто-скандал

Президента Польського олімпійського комітету (PKOl) Радослава П'єсевіча затримали у четвер, 27 серпня, у Варшаві співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. Про це повідомляє Gazeta Prawna.

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Затримання пов'язане зі слідством щодо криптовалютної біржі Zondacrypto. Правоохоронці розслідують підозри у шахрайстві у значних розмірах та відмиванні коштів. Кількість заяв від потерпілих уже перевищила 3,6 тисячі.

Поки що не повідомляється, які саме процесуальні дії проведуть із П'єсевічем і чи висуне прокуратура йому звинувачення.

Як PKOl опинився у справі Zondacrypto

Zondacrypto стала генеральним спонсором Польського олімпійського комітету 22 жовтня 2025 року. На той момент компанію очолював Пшемислав Краль, який згодом опинився в центрі розслідування щодо діяльності біржі. Сторони планували довгострокове партнерство, яке мало охопити й польську олімпійську збірну.

У межах угоди штаб-квартиру PKOl перейменували на «Zondacrypto Центр олімпійський PKOl», а на фасаді будівлі розмістили рекламу біржі. Неонову вивіску прибрали лише 30 квітня 2026 року, коли фінансові проблеми компанії вже стали очевидними.

Партнерство передбачало також виплати спортсменам. За результатами зимових Олімпійських ігор їм мали нараховувати премії, частину яких планували виплачувати токенами. Система винагород поширювалася не лише на медалістів, а й на спортсменів, які посіли четверте-восьме місця.

Проблеми у біржі Zondacrypto почалися наприкінці 2025 року, коли користувачі почали скаржилися на затримки виведення коштів, а у квітні 2026-го платформа повністю заморозила виплати й зникла з мережі.

У травні 2026 року естонський регулятор анулював ліцензію материнської компанії BB Trade Estonia OÜ, після чого в Польщі відкрили кримінальне провадження про шахрайство. За оцінками, тисячі клієнтів втратили доступ до коштів на суму щонайменше $95−96 млн.

На цьому тлі PKOl зіткнувся із заборгованістю перед спортсменами та тренерами. Загальна сума становила 1,1 млн злотих. Згодом П'єсевіч заявив, що борги вдалося погасити за рахунок коштів приватних спонсорів.

Patek Philippe за 172 тисячі злотих

Але увагу журналістів привернув годинник Patek Philippe Calatrava вартістю 40 тис. євро, який з'явився на руці П'єсевіча.

За їхніми даними, у листопаді 2025 року годинник придбав СЕО біржі Пшемислав Краль. Рахунок оформили на його ім'я та приватну адресу. Через дев'ять днів він зустрівся з П'єсевічем у готелі в Монако. Журналісти стверджують, що після цієї зустрічі годинник опинився у президента PKOl.

П'єсевіч заперечує таку версію. Він заявлє, що придбав годинник у Краля за власні кошти та розраховувався готівкою частинами. Звинувачення в отриманні неправомірної вигоди президент PKOl називає частиною кампанії проти нього.

Журналісти також дізналися про поїздки, проживання в готелях та квитки на спортивні заходи, якими, за їхніми даними, користувалися П'єсевіч і його близькі. Окремо розглядяється можливе посередництво президента PKOl у контактах із високопосадовцями — головою Управління захисту конкуренції і споживачів Томашем Хростним та колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Хростний і Моравецький заперечили будь-яке втручання в діяльність Олімпійського комітету на користь Zondacrypto.