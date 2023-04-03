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3 квітня 2023, 13:29 Читать на русском

$25-30 млн на день: Ліквідація схеми у гральному бізнесі зупинила відтік валюти з України

Ліквідація однієї з нелегальних схем у гральному бізнесі — міскодингу — зупинила відтік валюти з України у розмірі $800−900 млн на місяць, або $25−30 млн на день. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

Ліквідація однієї з нелегальних схем у гральному бізнесі — міскодингу — зупинила відтік валюти з України у розмірі $800−900 млн на місяць, або $25−30 млн на день.

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Зміцнення гривні

За словами Железняка, ліквідація схеми вплинула на зміцнення гривні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що гральний бізнес під час війни зміг вивести «у тінь» близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Міскодинг — вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу.

Читайте: Гральний бізнес вивів «у тінь» близько 10 мільярдів гривень. До схем причетні банки

За даними СБУ, лише Айбокс Банк використав міскодинг на 7−8 млрд грн на місяць. На початку березня у банку відібрали банківську ліцензію за використання нелегальних схем у гральному бізнесі.

До схеми банк залучив понад 20 підконтрольних комерційних структур, рахунки яких використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових облікових записів на сайтах азартних ігор. Потім їх виводили у тінь через мережу афілійованих фірм та розподіляли серед організаторів угоди.

Читайте: За що закрили Айбокс Банк і що робити вкладникам та відправникам переказів

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+28
neverice
neverice
3 квітня 2023, 14:34
#
Масштабно так. А все тому, що азартні ігри — то вже по своїй суті шахрайство. Відповідно, вся ця сфера знаходиться під значним кримінальним впливом. Та воно і завжди так було — і 100, і 200 років тому.
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
3 квітня 2023, 14:43
#
«знаходиться під значним кримінальним впливом» — а значит тема вечная.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
3 квітня 2023, 15:17
#
Зеленые *** легализовали явно для себя любимых и результат налицо!
+
+30
torn
torn
3 квітня 2023, 15:25
#
А ответственность за это кто-то понесет? Про отзыв лицензий сообщили, а про предъявление подозрений не слышал. Терминалы работают как раньше.
+
+41
torn
torn
3 квітня 2023, 15:34
#
Вот с FTX пример в США. Банкротство, подозрения на вывод средств, задержали директора, предъявили подозрение, пишут в прессе сколько и куда выводили, через какие фирмы, арестовывают имущество, пытаются вернуть средства. А у нас? Выводили миллиарды, схема прикрыта, всё.
+
+28
brigadirius
brigadirius
3 квітня 2023, 16:03
#
А зробити таке законодавство, щоб отримувати кошти в Україну від нерезидентів геймерів, та інших ігроманів у нашої влади нажаль клепки не вистачає. Вистачає тільки на заборони
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