$25-30 млн на день: Ліквідація схеми у гральному бізнесі зупинила відтік валюти з України

Ліквідація однієї з нелегальних схем у гральному бізнесі — міскодингу — зупинила відтік валюти з України у розмірі $800−900 млн на місяць, або $25−30 млн на день. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

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Зміцнення гривні

За словами Железняка, ліквідація схеми вплинула на зміцнення гривні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що гральний бізнес під час війни зміг вивести «у тінь» близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Міскодинг — вид шахрайства у банківській мережі, що полягає у заміні призначення платежу.

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За даними СБУ, лише Айбокс Банк використав міскодинг на 7−8 млрд грн на місяць. На початку березня у банку відібрали банківську ліцензію за використання нелегальних схем у гральному бізнесі.

До схеми банк залучив понад 20 підконтрольних комерційних структур, рахунки яких використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових облікових записів на сайтах азартних ігор. Потім їх виводили у тінь через мережу афілійованих фірм та розподіляли серед організаторів угоди.

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