Шахраї розсилають листи від імені податкової: як не стати жертвою

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 червня 2026, 16:30

Шахраї розсилають листи від імені податкової: як не стати жертвою

Державна податкова служба України попереджає: платникам масово надходять фейкові електронні листи нібито від ДПС. Шахраї намагаються змусити отримувача відкрити заражений файл або перейти за шкідливим посиланням.

Державна податкова служба України попереджає: платникам масово надходять фейкові електронні листи нібито від ДПС.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У темі листа вказуються «розбіжності у звітності», у тексті — вимога терміново ознайомитися з «актом перевірки» та надати пояснення, інакше платнику податків загрожує адміністративний арешт активів.

Тиск на терміновість і страх наслідків — це типові прийоми соціальної інженерії, розраховані на те, щоб людина діяла не думаючи.

Насправді ДПС жодного стосунку до цих листів не має. Вони надходять зі сторонніх адрес або з адрес, замаскованих під офіційний домен @tax.gov.ua. Якщо лист прийшов з іншого домену — це вже однозначна підробка.

Але навіть домен, схожий на офіційний, не є гарантією безпеки: шахраї навчилися імітувати його досить переконливо.

Читати також: Шахраї розсилають небезпечні листи від імені НБУ

На що треба звертати увагу

Перший маркер цифрової махінації — вкладені файли. Саме через них зловмисники отримують прихований доступ до пристрою.

Особливо небезпечні формати:

  • архіви .zip та .rar
  • документи .pdf із вбудованими скриптами
  • виконувані файли .exe та .scr

Відкриття такого файлу може призвести до зараження комп'ютера та повного віддаленого доступу зловмисників до вашого пристрою без жодних видимих ознак.

ДПС нагадує базові правила кібергігієни: не відкривати підозрілі вкладення та посилання, уважно перевіряти адресу відправника, не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження, використовувати актуальний антивірус.

Якщо отримали підозрілий лист, не відкривайте вкладення, не переходьте за посиланнями. За потреби перевірити інформацію зверніться до ДПС через офіційні канали.

Читайте також: Шахраї змінюють тактику: які пастки чекають на українців до кінця року

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 35 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами