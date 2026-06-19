Шахраї розсилають листи від імені податкової: як не стати жертвою

Державна податкова служба України попереджає : платникам масово надходять фейкові електронні листи нібито від ДПС. Шахраї намагаються змусити отримувача відкрити заражений файл або перейти за шкідливим посиланням.

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У темі листа вказуються «розбіжності у звітності», у тексті — вимога терміново ознайомитися з «актом перевірки» та надати пояснення, інакше платнику податків загрожує адміністративний арешт активів.

Тиск на терміновість і страх наслідків — це типові прийоми соціальної інженерії, розраховані на те, щоб людина діяла не думаючи.

Насправді ДПС жодного стосунку до цих листів не має. Вони надходять зі сторонніх адрес або з адрес, замаскованих під офіційний домен @tax.gov.ua. Якщо лист прийшов з іншого домену — це вже однозначна підробка.

Але навіть домен, схожий на офіційний, не є гарантією безпеки: шахраї навчилися імітувати його досить переконливо.

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На що треба звертати увагу

Перший маркер цифрової махінації — вкладені файли. Саме через них зловмисники отримують прихований доступ до пристрою.

Особливо небезпечні формати:

архіви .zip та .rar

та документи .pdf із вбудованими скриптами

із вбудованими скриптами виконувані файли .exe та .scr

Відкриття такого файлу може призвести до зараження комп'ютера та повного віддаленого доступу зловмисників до вашого пристрою без жодних видимих ознак.

ДПС нагадує базові правила кібергігієни: не відкривати підозрілі вкладення та посилання, уважно перевіряти адресу відправника, не довіряти навіть знайомим контактам без додаткового підтвердження, використовувати актуальний антивірус.

Якщо отримали підозрілий лист, не відкривайте вкладення, не переходьте за посиланнями. За потреби перевірити інформацію зверніться до ДПС через офіційні канали.

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