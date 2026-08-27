росія свідомо послаблює рубль, щоб наповнити бюджет

Зазвичай уряди прагнуть мати сильну національну валюту. Але для російської влади міцний рубль перетворився з ознаки стабільності на бюджетну проблему. Про це пише The Economist .

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На початку серпня Міністерство фінансів росії оголосило, що збільшить щоденну купівлю іноземної валюти та золота із 5,4 млрд до 6,5 млрд рублів, тобто приблизно на 20%. Наслідок не забарився: курс змінився приблизно з 80 до 85 рублів за долар, опустившись до найнижчого рівня від березня.

Чому Кремлю вигідний слабший рубль

Сильна валюта здешевлює імпорт, стримує інфляцію та зменшує потребу у високих відсоткових ставках. Але вона водночас скорочує рублеві доходи російських експортерів, які продають нафту й газ за долари. Разом з тим нафтогазовий сектор забезпечує близько 20% надходжень федерального бюджету.

У першій половині 2026 року середній курс становив 77 рублів за долар, тоді як бюджет розраховували виходячи з курсу 92. Через цю різницю валютні доходи після переведення в рублі виявилися значно меншими, ніж очікувала влада.

Війна у Перській затоці підняла ціни на нафту. Середня ціна, яку російський уряд використовував для податкових розрахунків, становила $68 за барель проти закладених у бюджеті $59. Але навіть це не врятувало надходження: доходи від нафти й газу скоротилися на 23% порівняно з минулим роком — до 3,7 трлн рублів.

Дефіцит бюджету вже перевищив річний план

За перше півріччя дефіцит бюджету сягнув 5,7 трлн рублів, або 2,5% річного ВВП. Це значно більше за заплановані на весь рік 3,8 трлн рублів, або 1,6% ВВП. Подальше зміцнення рубля лише поглибило б цю діру, тому влада свідомо пішла на його послаблення.

Паралельно Кремль шукає гроші й іншими способами. Держдума дозволила Мінфіну росії перевищувати встановлену межу запозичень без додаткового погодження, а російських підприємців змушують робити «добровільні» внески до бюджету, зокрема на фінансування війни проти України. Від початку року бізнес уже перерахував на «потреби СВО» 384 млрд рублів.

Слабший рубль може тимчасово полегшити бюджетні проблеми, але рахунок згодом отримають звичайні громадяни — через дорожчий імпорт, вищу інфляцію та падіння реальних доходів. У червні інфляція вже прискорилася до 6%, зокрема через дефіцит бензину після українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Послаблення рубля лише посилить цей тиск.

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