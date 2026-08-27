Фонд держмайна назвав проблеми, які гальмують продаж підсанкційного майна

Фонд державного майна України (ФДМУ) назвав законодавчі перешкоди, які ускладнюють продаж активів, стягнутих у дохід держави у підсанкційних осіб. Про це повідомляє депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Головні перешкоди

Одна з проблем стосується земельних ділянок.

Справа в тому, що чинна редакція Земельного кодексу не дає змоги зареєструвати за державою право власності на землю, стягнуту відповідно до Закону «Про санкції». Без такої реєстрації ФДМУ не може розпочати подальшу реалізацію цих активів.

Інша проблема пов'язана з майном, яке має митний статус «іноземних товарів». Відсутність чіткого регулювання його митного оформлення та сплати відповідних платежів ускладнює продаж таких активів і робить їх менш привабливими для потенційних покупців.

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Перспективи вирішення

Вирішити зазначені питання мають два законопроєкти, які вже зареєстровані у Верховній Раді:

Законопроєкт № 14241 передбачає внесення змін до низки законодавчих актів щодо управління активами, стягнутими в дохід держави. Законопроєкт № 14281 спрямований на усунення митної перешкоди — він має врегулювати порядок поводження зі стягнутими активами зі статусом іноземних товарів, сплату митних платежів та проведення відповідних митних процедур.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, Фонд державного майна України розпочав аудит складських приміщень державних підприємств, щоб визначити площі, які можна буде передати в користування компаніям, що постраждали внаслідок російських обстрілів.

Паралельно Фонд держмайна опрацьовує юридичний механізм передачі таких приміщень у користування бізнесу.