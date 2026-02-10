Multi від Мінфін
10 лютого 2026, 12:22

Укрпошта запровадила нові правила міжнародної доставки

Укрпошта запровадила нові правила міжнародної доставки: відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно, йдеться у повідомленні компанії.

Укрпошта запровадила нові правила міжнародної доставки: відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно, йдеться у повідомленні компанії.

Нові правила

Йдеться про всі типові ситуації, що трапляються з доставкою за кордон: адресат не прийшов за посилкою, відмовився від отримання або доставка не відбулася з незалежних причин. У таких випадках відправлення або все ж знаходить свого отримувача, або без додаткових витрат повертається власнику. Раніше ж зворотна логістика могла коштувати експортеру в середньому $30−100 залежно від ваги та країни призначення.

Запровадити нові умови вдалося завдяки узгодженій роботі з міжнародними партнерами в межах Всесвітній поштовий союз, членом якого є Укрпошта. Це дозволило переглянути підхід до зворотної логістики на міжнародному рівні та впровадити більш клієнтоорієнтовану модель для українських відправників.

Що це значить для клієнтів

Для клієнтів нові правила означають просту й зрозумілу річ — у разі повернення посилки не доведеться платити вдруге. Для малого бізнесу та онлайн-продавців — менше фінансової невизначеності й більше впевненості під час роботи з іноземними замовленнями, де вартість логістики часто є вирішальною.

Рішення є частиною ширшої стратегії оператора — зменшувати бюрократію та прибирати ризики для клієнтів, незалежно від того, чи йдеться про особисте відправлення, подарунок родичам або онлайн-замовлення для клієнтів за кордоном.

Укрпошта як член Всесвітнього поштового союзу здійснює доставку відправлень у понад 230 країн та територій світу, а партнерська мережа національних поштових операторів охоплює понад 660 тисяч відділень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
